مسئول إيراني: التعاون بين إيران والصين في المنظمات الدولية يعزز العلاقات الثنائية

قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية "علي باقري كني": إن تعزيز التعاون بين إيران والصين لدى المنظمات الدولية غير الغربية مثل بريكس وشنغهاي، يمكن أن يعزز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس" اليوم السبت.

وأضاف "باقري كني"، الیوم خلال حفل افتتاح المنتدى الأول للحوار بين مراكز الأبحاث في إيران والصين : أن المسؤولين الإيرانيين والصينين يرغبون في تطوير العلاقات بين البلدين بكافة الأبعاد.

وتابع قائلا إن إيران تعارض السياسات الأحادية للولايات المتحدة، مبينا أن الأخيرة تعتبر مصالحها معيارا شرعيا للعلاقات الدولية.

من جانب آخر، تحدث نائب رئيس الجامعة المركزية للحزب الشيوعي الصيني "لي وینتانج" في هذا المنتدى، حول مكانة البلدين الصين وإيران المرموقة في منطقة آسيا، قائلا: "البلدين تربطهما علاقات جيدة منذ فترة طويلة وفي مختلف الأبعاد، وهذه الأواصر لا تزال مستمرة".

وأضاف: "العالم يتغير حاليا، وفي ظل هذا الوضع، يتعين على إيران والصين تعزيز تعاونهما في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية لمواجهة الظروف الجديدة".