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ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 99

عمان - بترا
نشر في: السبت 23 ديسمبر 2023 - 10:11 م | آخر تحديث: السبت 23 ديسمبر 2023 - 10:11 م

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 99 صحفيا، بعد ارتقاء الصحفي محمد خليفة في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلته بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت لجنة حماية الصحفيين ومقرها الولايات المتحدة، إن الأسابيع العشرة الأولى من حرب إسرائيل وغزة هي الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للصحفيين، مع تسجيل مقتل أكبر عدد من الصحفيين خلال عام واحد في مكان واحد.

وأغلب الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام القتلى جراء الحرب هم من الفلسطينيين.

وذكر التقرير أن اللجنة «قلقة على وجه التحديد إزاء وجود نمط واضح لاستهداف الصحفيين وأسرهم من الجيش الإسرائيلي».

وأكدت اللجنة أنها ستواصل التحقيق في ظروف مقتل جميع الصحفيين.

وقالت إن هذه الجهود في غزة تعطلت بسبب دمار أنحاء واسعة ومقتل أفراد أسر الصحفيين الذين غالبا ما يمثلون مصادر للمحققين للنظر في كيفية مقتل الصحفيين.

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