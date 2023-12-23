وكيل زراعة المنوفية: مصر تصدر 38% من إنتاج الموالح العالمية

قال الدكتور إبراهيم درويش، وكيل كلية الزراعة جامعة المنوفية، إن الدولة تولي اهتماما مكثفا بالقطاع الزراعي، وزيادة الصادرات لما لها من مردود إيجابي من توفير العملة الصعبة وفتح أسواق دولية جديدة، مشيرًا إلى الدولة فتحت أكثر من 160 سوقا خارجية وتصدر 405 سلع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث الأخبار»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن الدولة لديها العديد من الصادرات الزراعية في مقدمتها الموالح وتصدر 38% من إنتاج الموالح العالمية بواقع مليون و900 ألف طن لجميع أنحاء العالم، منها روسيا السعودية الإمارات وهولندا وسوريا وإنجلترا.

وأوضح أن الموالح المصرية لها جودة عالمية وبها العديد من الفوائد، كما أنه رخيصة الثمن بالنسبة للعالم.

وأشار إلى أن أحد أسباب الطفرة الزراعية التي تشهدها الدولة حاليا يتمثل في اهتمام الدولة بمشروعات التوسع الأفقي، بالإضافة إلى إجراءات الدولة وعنايتها بسلامة المنتجات الزراعية والتكويد.

ولفت إلى دور الحجر الزراعي الذي يهتم بإعطاء تعليمات للمزارعين بالإجراءات اللازمة للتصدير، وإنشاء هيئة سلامة الغذاء، وهو ما يصب في صالح سلامة المواد الزراعية