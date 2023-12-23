 صحفيون وعسكريون إسرائيليون سابقون يدعون لتقديم مبادرة لوقف إطلاق النار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صحفيون وعسكريون إسرائيليون سابقون يدعون لتقديم مبادرة لوقف إطلاق النار

تل أبيب - معا
نشر في: السبت 23 ديسمبر 2023 - 8:28 م | آخر تحديث: السبت 23 ديسمبر 2023 - 8:28 م

تتعالى الأصوات في أوساط الصحفيين البارزين والعسكريين والأمنيين السابقين لدى الاحتلال الإسرائيلي، بضرورة مراجعة أداء حكومة نتنياهو في إدارة المعركة.

وأجمع صحفيون وعسكريون سابقون على أنه في حال استمرت الحكومة في أدائها الحالي فإن ذلك سيقود حتماً إلى نتائج عكسية.

وقال الصحفي البارز صاحب التوجهات اليمينية، بن درور يميني، في تصريح له عبر القناة 12 العبرية، "إنه إذا أرادت تل أبيب أن تنقذ بعض صورتها أمام العالم، عليها تقديم مبادرة لوقف إطلاق النار فورا، بغض النظر عن موافقة أو رفض حماس لها، فرواية الفلسطينيين هي السائدة في وسائل الإعلام العالمية ولا ضمان أن تتغير الصورة، ونحن لا نزال ندفع ثمن عدم تقديم مثل هذه المبادرة".

واللافت في الأمر، أن من يدعون إلى مراجعة أداء الحكومة، هم ذاتهم من كانوا يطرحون الصورة المقابلة من التحريض.

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