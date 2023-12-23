قالت هيئة شئون الأسرى ونادي الأسير، إن سلطات الاحتلال أصدرت وجدّدت أوامر الاعتقال الاداري بحق 32 معتقلا.

وأرفقت الهيئة ونادي الأسير، في بيان، صدر السبت، قائمة بأسماء المعتقلين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداريّ بين (جديد وتجديد)، على النحو التالي:

1. عبد السلام وليد خالد قوقا / الجبل الشمالي (4 أشهر)

2. عرفات إبراهيم محمد قواسمة / الخليل (4 أشهر)

3. محمد إبراهيم سلاش خمور / جنين (6 أشهر)

4. محمود طالب خضر ذياب / طولكرم (6 أشهر)

5. محمد أمجد سليمان رداد/ صيدا (6 أشهر)

6. أحمد عبد الله حسين بشارات / فرعة جفتل (6 أشهر)

7. بسام عمار روحي بعارة / نابلس (6 أشهر)

8. علي أحمد عودة سلامة / نابلس (6 أشهر)

9. محمد ياسين خليل جبر/ مخيم الدهيشة (6 أشهر)

10. صبري ناهض موسى ابو شماس / طولكرم (5 أشهر)

11. ضياء جميل عبد الله زواهرة / بيت لحم (4 أشهر)

12. أحمد نصري رشيد صبارنة/ بيت امر (6 أشهر)

13. أحمد عيد محمود غانم/ جنين (6 أشهر)

14. خالد علي عبد اللطيف عيسى/ قلقيلية – (4 أشهر)

15. رضا رزق عبد العزيز مسالمة /دورا (6 أشهر)

16. محمد نادر محمد النتشة / الخليل (6 أشهر)

17. محمد وائل محمد فرارجة/ مخيم الدهيشة (6 أشهر)

18. علي سعيد علي بعران/ بيت أمر (6 أشهر)

19. محمد مصطفى محمد الجياوي/ دير سامت (6 أشهر)

20. أحمد عزمي عبد الرحمن حناتشة/ خرسة (6 أشهر)

21. ياسين سمير مصطفى عرمان/ نابلس (6 أشهر)

22. محمد مصطفى اسعد حسن/ جنين ( 4 أشهر)

23. أمير لؤي احمد ابو عرجا/ طولكرم (6 أشهر)

24. علي محمد علي مشارقة/مخيم جنين (6 أشهر)

25. باسل جمال عزات جعبري/ جنين (6 أشهر)

26. ساجي بهاء حماد حامد/ رام الله (6 أشهر)

27. عامر منير عوني عبد الغني/ صيدا (6 أشهر)

28. عبد الله سليمان حسن قطناني/نابلس (6 أشهر)

29. جلال الدين رائد عبد المعز عمر/ سلواد (4 أشهر)

30. عبد الرحمن عدنان عبد الرحمن عليان / نابلس (4 أشهر)

31. مؤمن يحيى محمد أخرس/ عقبة جبر (4 أشهر)

32. مخيمر مهيب فضل أيوب/ نابلس (4 أشهر)