 ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 45259 والإصابات 107627 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 45259 والإصابات 107627

وفا
نشر في: الإثنين 23 ديسمبر 2024 - 2:48 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 ديسمبر 2024 - 2:49 ص

أعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45,259 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى و107,627 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 32 مواطنا، وإصابة 54 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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