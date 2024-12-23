تباينت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة خلال تعاملات، اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024.

- وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3.5 إلى 6 جنيهات.

صعدت أسعار البطاطس 3جنيهات لتتراوح بين 5 إلى 12 جنيها.

تراجع سعر البصل جنيهين ليتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.

ارتفعت أسعار الكوسة جنيهين لتتراوح بين 10 إلى 15 جنيها.

زادت أسعار الجزر جنيها لتتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.

تراجعت أسعار الفاصوليا جنيهين لتتراوح بين 7 إلى 9 جنيهات.

زادت أسعار الباذنجان جنيها لتتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

استقرت أسعار الفلفل الرومي ليتراوح بين 13 إلى 18 جنيها.

ارتفع سعر الفلفل الحامي جنيهين ليتراوح بين 14 إلى 20 جنيها.

زادت أسعار الملوخية جنيها لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

تراجع سعر الخيار البلدي جنيهين ليتراوح بين 9 إلى 11 جنيها.

- وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

زاد سعر البرتقال البلدي 50 قرشا ليتراوح بين 6 إلى 11 جنيها.

تراجع سعر اليوسفي ليتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.

صعد سعر الليمون البلدي 5جنيهات ليتراوح بين 26 إلى 42 جنيها.

استقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 15 إلى 25 جنيها.

استقرت أسعار الرمان لتتراوح بين 17 إلى 35 جنيها.

استقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 25 إلى 35 جنيها.

استقرت سعر الكانتالوب ليتراوح بين 9 إلى 17 جنيها.

استقر سعر البطيخ ليتراوح بين 28 إلى 42 جنيها.