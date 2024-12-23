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تعرض دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافى والفكرى، فى إطار الأنشطة التنويرية للثقافة المصرية، يوم 25 ديسمبر المقبل.

فيلم "مدرسة الذاكرة" من إخراج نانسى كمال وإنتاج مؤسسة WOD النمسا ويعقبه صالون ثقافى بحضور الراهب القمص فليكسينوس المحرقى، الراهب القمص أشعياء المحرقى مدرس الألحان بالأكليريكية المحرقى، المنتج والمؤلف حسام محمود، مدير التصوير نبيل سمير ويديره نبيل فاروق مدير مكتبة جمعية الآثار القبطية وذلك فى السابعة مساء الأربعاء 25 ديسمبر على المسرح الصغير.

يتناول الفيلم بالتحليل العميق حكاية التلمذة فى إستلام الألحان الكنسية عبر الأجيال فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مدار 2000 عام.