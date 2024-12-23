محافظ الإسماعيلية يتابع جهود مبادرة التدريب من أجل التشغيل

عقد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا لمتابعة جهود الجهاز التنفيذي في مبادرة التدريب من أجل التشغيل، التي تهدف إلى تأهيل طلاب التعليم الفني لسوق العمل.

تضمن الاجتماع استعراض جهود المبادرة التى أطلقها محافظ الإسماعيلية في أكتوبر الماضي والتى تستهدف طلبة التعليم الفني في المقام الأول و المرأة المعيلة والشباب من الجنسين ممن يبحثون عن فرص عمل مهنية وغير تقليدية، حيث تتيح المبادرة التدريب على العديد من المهن في مجال الخياطة والتطريز، التبريد والتكييف، اللحام، صيانة الموبايل، النجارة والأعمال الإنشائية، ميكانيكا السيارات، وغيرها من المهن المطلوبة في سوق العمل المصري والأجنبي.

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أن المبادرة استطاعت خلال الشهرين الماضيين تدريب ٢٤٢ طالبا من التعليم الفني بمدارس المحافظة على مهن التبريد والتكييف والخياطة، بمركز التدريب المهني بمدينة المستقبل تفعيلًا لبروتوكول التعاون الذي عقد بحضور محافظ الإسماعيلية مع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، مضيفا عقد بروتوكول تعاون الأسبوع الماضي مع مديرية الإسكان لتدريب طلبة المدارس الفنية على أعمال البناء والإنشاء وإيجاد فرص تدريب وعمل بمشروعات مديرية الإسكان بعد اجتيازهم التدريب وحصولهم على شهادة بذلك وعقد بروتوكولات مع بعض المصانع بالمنطقة الحرة وتدريب ٥٠ من الشباب على الخياطة وتحرير عقود لـنحو ٣٠ منهم بمصنع للملابس الجاهزة وتدريب ٣٠ بمصنع آخر للإلكترونيات وتعينهم بنفس المصنع وجاري إعداد المزيد من المتدربين لتوفير فرص عمل مماثلة بقطاع الاستثمار.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن الإسماعيلية تضم أكثر من ٥٠٪ من طلاب المرحلة الثانوية بقطاع التعليم الفني، فكانت المبادرة لتوفير فرص عمل لهؤلاء الشباب وإعدادهم جيدًا وإجازاتهم من الجهات المعتمدة لذلك، وهي مديرية العمل حتى يستطيعوا إنشاء مشروعاتهم الخاصة أو إيجاد فرص عمل طبقًا لكفاءاتهم ومهاراتهم داخل أو خارج مصر.

ووجه محافظ الإسماعيلية الدعوة لجميع الشباب المشاركة بالمبادرة، من خلال التقديم بمديرية العمل.

ومن المنتظر أن تعلن مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع مديرية العمل ومديرية الإسكان عن تدريب خلال إجازة نصف العام لمهن البناء والإنشاءات لطلبة التعليم الفني بالمحافظة.