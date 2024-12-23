محافظ جنوب سيناء يبحث سبل تنشيط السياحة والترويج لمنطقة سرابيط الخادم ومعبد حتحور بابوزنيمة

التقى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، بالمشايخ المسؤولين عن منطقة سرابيط الخادم ومعبد حتحور، بحضور رئيس مدينة أبو زنيمة، للاستماع إلى ومناقشة المقترحات والتحديات التي قد تواجه المنطقة لتنشيط السياحة بها.

ووجه المحافظ بتسهيل كافة الإجراءات وإزالة أي معوقات، وذلك في إطار سيادة القانون والحفاظ على ممتلكات الدولة، والتيسير على المواطنين وفتح فرص عمل لأهالي المنطقة، لتنشيط السياحة والترويج السياحي لكافة المقاصد السياحية بجميع مدن المحافظة.

كما كلف رئيس المدينة بإنهاء كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الشأن.

جدير بالذكر أن منطقة "سرابيط الخادم" التابعة لمدينة أبو زنيمة تعد من أهم المناطق الأثرية في جنوب سيناء لما تحويه من نقوش أثرية ترجع إلى عصر الدولة الوسطى والحديثة، وكذلك لما كشف بها من النقوش المعروفة بالنقوش السينائية التي تعتبر أصل الأبجدية الحديثة.

ومعبد سرابيط الخادم هو معبد حتحور ويقع فوق جبل سرابيط الخادم على ارتفاع 800 متر تقريبًا، ويبعد عن مدينة أبو زنيمة نحو 40 كيلو مترًا.

ويقع المعبد في منطقة سرابيط الخادم على بعد 10 كيلو شمال غرب منطقة وادي مغارة، وتحتوي المنطقة على مناجم الفيروز التي تعتبر شاهدًا على مهارة المصري القديم في التعدين واستخراج الأحجار الكريمة.