وزير خارجية الصومال يؤكد الالتزام بكل الاتفاقيات المبرمة مع مصر: نحن على العهد باقون

أكد وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، التزام بلاده بكل الاتفاقيات التي أبرتهما مع مصر، معقبًا: «نقول بشكل صريح لقيادة مصر وشعبها إننا على العهد باقون وبالأخوة ملتزمون وللفضل حافظون».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، أن المباحثات الثنائية تناولت تطورات الأوضاع في فلسطين وسوريا والسودان واليمن، وتداعياتها الإقليمية والدولية.

وأوضح أنه ونظيره المصري أكدا خلال المباحثات، ضرورة وضع حد للأزمات في المنطقة؛ التي باتت تتزايد وتستفحل بشكل مرعب.

وأشار إلى «الاتفاق على رفع مستوى العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي في مجالات: التشاور السياسي والتنسيق بين القيادات، والاقتصاد والتجارة، والتعليم والثقافة، والأمن والدفاع».

ولفت إلى «تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الدفاع والأمن، وخاصة مشاركة مصر بقوات حفظ السلام الإفريقية»، مشيدًا بالخبرات المصرية التي تستفيد منها بلاده لبناء الجيش الصومالي.

وأعرب عن شكره وتقديره لمصر ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمها المستمر للصومال، مختتمًا: «نحن ملتزمون بتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المثمر بين البلدين.. حفظ الله مصر درعا للعروبة وذخرا للأمة»