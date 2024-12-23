الرئيس الفلسطيني يبحث مع رئيس وزراء إيرلندا مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، مع سيمون هاريس رئيس وزراء إيرلندا، آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وجدد الرئيس عباس، خلال الاتصال، التأكيد على ضرورة التطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات العاجلة إلى القطاع، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تسلم مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل منه، بالإضافة إلى وقف الأعمال العدائية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ومنع الضم والتوسع العنصري الاستيطاني.

من جانبه أكد هاريس، حرص إيرلندا على تعزيز العلاقات مع فلسطين وتطويرها بما يسهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، واستمرارها في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني لبناء مؤسسات دولته، ونيل حقوقه وفق القانون الدولي كاملة.