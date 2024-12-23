الأونروا: استشهاد أكثر من 160 طفلا في غزة خلال شهر واحد

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن التقارير تتحدث عن مقتل أكثر من 160 طفلًا في غزة خلال شهر واحد فقط.

وأشارت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين، إلى تضرر أو تدمير ما يقرب من 70% من المباني في جميع أنحاء قطاع غزة، بحسب مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية UNOSAT.

ونوهت بأن «العديد من مدارس الأونروا تأثرت بالحوادث المتعلقة بالنزاع في الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر 2024».

ومنذ السابع من أكتوبر الأول 2023، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على غزة من البر والبحر والجو، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 41,965 مواطنا وإصابة 97,590 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.

والأعداد مرشحة للارتفاع في ظل وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض، فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات هائلة في الوصول إلى جميع المناطق المتضررة.