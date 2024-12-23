ارتفع إجمـالى المسـاحة المنزرعة بنسبة 1.5% لتصل إلى 9.8 مليون فدان عام 2022/2023 مقـابل 9.7 مليـون فـدان عام 2021/2022، وفقا للنشرة السنوية لإحصاءات المساحات المحصولية والإنتاج النباتي الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبـئة العامة والإحـصاء.

وبحسب النشرة، زاد إجمالى المساحة المحصـولية بنسبه 1.1% لتسجل 16.8 مليـون فدان عام 2022/2023، مقـابل 16.6 مليـون فــــدان عـــام 2021/2022.

وأضاف الإحصاء، أن مساحة محصول القمح انخفضت بنسبة 6.9% لتبلغ 3.2 مليون فدان عام 2022/2023، مقابل 3.4 مليون فدان عـام 2021/2022، كما تراجعت كمية الإنتاج بنسبة 5.8% لتصل إلى 9.1 مليون طن عام 2022/2023، مقابل 9.6 مليون طن عام 2021/2022 ويرجع ذلك إلى انخفاض المساحة المنزرعة.

بينما ارتفعت مسـاحـة محـصــول الأرز بنسبة 40.9%، لتبلغ 1.6 مليـــون فـدان عام 2022/2023، مقابل 1.1 مليون فدان عام 2021/2022، كما زادت كمية الإنتاج بنسبة 44.8% وبلغت 6.2 مليون طن عام 2022/2023 مقابل 4.3 مليون طن عام 2021/2022.

كما زادت مساحة محصول الطماطم بنسبة 5.2% لتبلغ 394.8 ألف فدان عام 2022/2023، مقابل 375.3 ألـف فــدان عام 2021/2022، مما ساهم فى ارتفاع كمية الإنتاج بنسبة 11.7% لتبلغ 7.1 مليون طن عام 2022/2023، مقابل 6.4 طن عام 2021/2022.

وصعدت أيضا مسـاحــة محصــول البطـاطــس بنسبـة 11% لتسجل 649.0 ألف فـــدان عــام 2022/2023، مقـابل 584.8 ألف فدان عام 2021/2022، مما أدى إلى ارتفاع كمية الإنتاج بنسبة 18.9% لتصل إلى 8.6 مليون طن عام 2022/2023، مقابل 7.2 مليون طن عام 2021/2022.

فيما زادت المساحة الكلية لمحصول البرتقال بنسبة 1.6% لتبلغ 350.3 ألف فدان عام 2022/2023، مقابل 344.9 ألف فدان عام 2021/2022، مماادى الى ارتفاع كمية الإنتاج بنسبة 9.9% لتسجل 3.5 مليون طن عام 2022/2023، مقابـل 3.2 مليـــون طـن عـــام 2021/2022.

بينما انحفضت المساحة الكلية لمحصول الموز بنسبة طفيفه 0.7% لتبلغ 77.3 ألـف فــدان عـام 2022/2023، مقابل 77.8 ألف فدان عام 2021/2022، فيما ارتفعت كمية الإنتـاج بنسبة 12% لتبلغ 1.4 مليـون طـن عام 2022/2023، مقـابل 1.2 مليــون طــن عام 2021/2022.