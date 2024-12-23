الرئيس الإماراتي يؤكد أهمية تسوية نزاعات وأزمات المنطقة سلميا

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تلقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء جمهورية العراق محمد شياع السوداني.

وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الأخوية وفرص تنمية التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والعراق في جميع المجالات؛ بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويحقق تطلعات شعبيهما إلى التقدم والازدهار.

كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، عدداً من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وشدد الجانبان في هذا السياق على أهمية إيجاد تسويات سلمية للنزاعات والأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ودعم كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار والازدهار لشعوبها.

وأكد الجانبان، متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والحرص المتبادل على مواصلة دفع تعاونهما والعمل المشترك؛ بما يعود بالخير على شعبيهما وشعوب المنطقة كافة.