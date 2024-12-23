أوقاف دمياط تدعو المواطنين للمشاركة في مبادرة عودة الكتاتيب لتعلم القرآن والحديث

أعلنت مديرية أوقاف دمياط، إطلاق مبادرة «عودة الكتاتيب»، التي تهدف إلى إحياء دور الكتاتيب التقليدية في تعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية، وذلك ضمن سعي الوزارة لتعزيز التعليم الديني، والمساهمة في نشر الثقافة الإسلامية بين جميع فئات المجتمع.

وأوضح الشيخ محمد سلامة وكيل مديرية أوقاف دمياط، في بيان له اليوم الإثنين، أن وزارة الأوقاف تدعو كل المواطنين من مختلف الأعمار للمشاركة في هذه المبادرة، التي تتيح لهم فرصة تعلم القرآن الكريم، إضافة إلى تفعيل دور الأئمة والوعاظ في تنظيم الدروس التعليمية في المساجد والمراكز الثقافية التابعة للوزارة.

وأكد «سلامة»، إتاحة المبادرة في جميع محافظات الجمهورية، والتي سيتم تخصيص أماكن ملائمة للأطفال والكبار على حد سواء، وتوفير المناهج التعليمية التي تراعي احتياجات كل فئة، مشيرا إلى أن المبادرة تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الديني وتعميق القيم الدينية في المجتمع، وسيتم التعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية والثقافية لتحقيق أهداف هذه المبادرة.

وأوضح أن المبادرة ليست مقتصرة على تلاوة القرآن فحسب، بل تتضمن دروسًا في الأحاديث النبوية الشريفة، الفقه، والسيرة النبوية، بهدف تكوين جيل جديد يحمل القيم الإسلامية ويسهم في بناء مجتمع مستنير، كما أكد على أهمية مشاركة أولياء الأمور في متابعة سير عملية التعليم لضمان تحقيق النتائج المرجوة.



