فريق المعامل المركزية يبحث مع وكيل صحة قنا تطوير الخدمات الطبية

عقد فريق من المعامل المركزية بوزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، لبحث سبل تطوير الخدمات الطبية المقدمة من المعامل التابعة للمديرية، ووضع خطة شاملة للتطوير.

ضم الاجتماع الدكتور محمد عبدالسلام، مدير إدارة الجودة بالمعامل المركزية، والدكتورة نسمة من إدارة المتابعة بالمعامل المركزية، بحضور الدكتورة سمر عاطف، وكيلة المديرية، والدكتورة سولاف حسن، مديرة إدارة المعامل بالمديرية، والدكتورة رقية مبارك، مديرة المعمل المشترك.

أكد وكيل وزارة الصحة بقنا، خلال اللقاء على أهمية تطوير الخدمات المعملية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المديرية تعمل على تنفيذ خطة موسعة لتحسين جودة الخدمات المقدمة، من خلال تدريب الكوادر العاملة بالمعامل، والاهتمام بالصيانة الدورية للأجهزة لضمان استمرارية العمل بكفاءة ودون أي معوقات.

وأوضح أن معامل المديرية تقدم خدمات صحية متعددة، تشمل تحليل مياه الشرب والصرف الصحي، وفحوصات المخدرات، إلى جانب الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمجتمع المحلي.