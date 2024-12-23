أحمد الشرع: أهل الشام أبسط من أن يدخلون في نعرات ثقافية وطائفية ليس لهم ذنب فيها

وصف القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، أهل الشام بأنهم مسالمون.

وقال في كلمة خلال لقائه مع وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي على رأسه وليد جنبلاط، برفقة عدد من النواب ومشايخ الطائفة الدرزية في لبنان، إن أهل الشام أبسط من أن يدخلون في نعرات ثقافية وطائفية وتاريخية ليس لهم فيها ذنب.

وأضاف: «أحداث حصلت قبل 1400 سنة، ما علاقتنا نحن بها، يأتون أناس ليثأروا من حدث تاريخي وقع قبل 1400 سنة، أي عقل هذا، أي منطق».

وتابع: «ما علاقتنا بالموضوع، نحن لم نقتل الناس»، لكنه أشار إلى أن هناك من يستغل حالة فقهية أو شرعية ليلامس عواطف الناس بعناوين ليتحتل أراضي وبلدان مثل القضية الفلسطينية.

وأوضح أن النتيجة دائمًا ما تكون سقوط عواصم عربية في يد دولة مثل إيران، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي عجز عن حل المسألة السورية على مدار 14 سنة.