مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

الأكثر قراءة
وزير الإسكان يعلن إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المخصصة للأفراد بالمدن الجديدة
رغم ليلته التاريخية.. تلميح جديد من صلاح للرحيل عن ليفربول
قطر تهدد بوقف تصدير الغاز إلى أوروبا
باسل عادل: ماذا عن التعذيب في سجون أحمد الشرع بإدلب.. نحن أمام نظام أصعب بكثير
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
نعملامحايد
النتـائـج
تصويت
اقتحم مستعمرون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته