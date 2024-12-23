 مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

وفا
نشر في: الإثنين 23 ديسمبر 2024 - 2:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 ديسمبر 2024 - 2:58 ص

اقتحم مستعمرون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته


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