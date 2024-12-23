سياسي ألماني للاجئين السوريين: العمل وحده لا يكفي

أعرب المدير التنفيذي لشئون الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الألماني تورستن فراي، عن بعض توقعاته من السوريين الذين يريدون البقاء في ألمانيا على المدى الطويل.

وقال فراي، في تصريحات لمجلة "شتيرن" الألمانية: "العمل وحده لا يكفي"، مضيفا أن غالبية السوريين في ألمانيا يعملون في وظائف معاونة، كما أن العديد منهم ليس لديهم أي تدريب مهني.

وأضاف: "قد يكون هؤلاء الأشخاص قادرين على إعالة أنفسهم، لكنهم بالتأكيد لا يستطيعون إعالة أسرة. ناهيك عن تمويل معاش تقاعدي خاص بهم".

وتابع فراي: "من يرغب في البقاء في ألمانيا بوجه دائم، عليه أن يكسب ما يكفي للحصول على معاش تقاعدي أعلى من التأمين الأساسي في سن الشيخوخة"، مضيفا أن هذا هو الحد الأدنى من وجهة نظره.

وأشار إلى أنه ينبغي أن يكون من الواضح أن المبدأ هو أن يغادر اللاجئون ألمانيا مرة أخرى.

وقال: "إذا لم يغادر اللاجئون بلادنا مباشرة بعد انتهاء أزمتهم، فإن استعداد المجتمع لقبول لاجئين آخرين في المستقبل يتضاءل".

تجدر الإشارة إلى أن هناك أكثر من 300 ألف سوري لديهم حق حماية فرعية في ألمانيا، ما يعني أن البلاد لا تأويهم بسبب تعرضهم للاضطهاد على المستوى الشخصي، بل بسبب الحرب الأهلية في وطنهم.

وقال فراي، عن الوضع في سوريا: "لحسن الحظ، صمتت الأسلحة أخيرا"، مضيفا أنه يتعين الانتظار لرؤية المزيد من التطورات.

واعترف بأن إعادة اللاجئين إلى سوريا ستشكل تحديا هائلا، موضحا أنه يتعين لذلك الرهان على العودة الطوعية.