أفغانستان تطلق آخر حملات التطعيم ضد شلل الأطفال في 2024

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أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الاثنين، إطلاق آخر حملات التطعيم ضد شلل الأطفال في 2024، والتي تهدف إلى حماية أكثر من 8. 4 مليون طفل دون الخامسة من الإصابة بالمرض.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور شرفات زمان، في بيان، إن الحملة التي تستمر 3 أيام – والسادسة من نوعها العام الجاري- سوف تغطي 11 من أصل 34 إقليما بالبلاد.

وحث المسئول رجال الدين وقادة المجتمعات وغيرهم من الشخصيات المؤثرة على دعم الحملة وحماية الأطفال من شلل الأطفال.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن إعادة المهاجرين الأفغان من باكستان المجاورة زاد من خطر انتشار الشلل.

ومن حينها، أجرت أفغانستان العديد من جولات التطعيم.

وأضافت الصحة العالمية، أنه رغم الجهود الضخمة، سجلت البلاد 25 إصابة بشلل الأطفال العام الجاري.

وجرى تسجيل ست حالات في البلاد العام الماضي.

وغالبا ما تواجه حملات التطعيم في أفغانستان وباكستان تحديات جراء نظريات المؤامرة التي تفيد بأن حملات التطعيم تتسبب في العقم أو أن المشتركين في الحملات جواسيس.

وقبل استيلاء طالبان على السلطة مجددا في أغسطس 2021، منعت طالبان حملات التطعيم التي تمر على المنازل في المناطق التي تسيطر عليها.

غير أن الأمم المتحدة تفاوضت معهم بنجاح لاستئناف برنامج التطعيم على مستوى البلاد بعد عودتهم للسلطة.