 الحرس الثوري الإيراني: لا قوة في العالم قادرة على هزيمتنا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحرس الثوري الإيراني: لا قوة في العالم قادرة على هزيمتنا

وكالات
نشر في: الإثنين 23 ديسمبر 2024 - 10:28 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 ديسمبر 2024 - 10:28 ص

قال القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، إنه «لا توجد قوة في العالم قادرة على التغلب على الحرس الثوري».

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم» للأنباء، صباح الاثنين، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سلامي على متن سفينة حربية عابرة للمحيطات، في مدينة بندر عباس الساحلية بجنوب إيران.

وأضاف: «إن مقاتلي الحرس الثوري يدافعون عن إيران الإسلامية بكل كيانهم، وقلوبهم المطمئنة، وآمالهم الراسخة، وخطواتهم الثابتة، ليكونوا مصدر قوة لشعبنا العزيز في جميع أنحاء البلاد».

واستطرد: «لقد رأيت تضحيات قواتنا بأم عيني؛ لقد رأيتهم عندما كانوا يسارعون لمساعدة الناس ورأيت كل هؤلاء الأحباب في ساحة المعركة حيث أجرؤ على القول إنه لا توجد قوة في هذا العالم يمكنها التغلب عليهم، لا في البر، ولا في البحر، ولا في الجو»، بحسب وصفه.

وأشار إلى أن الحرس الثوري قوي لأن قدرته ترجع إلى «القدرة الإلهية ومتصلة بها»، معقبًا: «إنه مرتبط بالأفكار الإلهية، يؤمن بالحكم الإلهية للقرآن ويجريها على لسانه وهي راسخة في قلبه»، وفقًا لتعبيره.

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