أوغندا تتوقع ارتفاع التمويل الأجنبي لميزانية العام المقبل بنسبة 15%

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تتوقع أوغندا ارتفاع التمويلات الخارجية في ميزانية العام المالي المقبل بنسبة 15% مقارنة بالعام المالي الحالي الذي سجل 98ر4 تريليون شلن أوغندي (35ر1 مليار دولار).

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات وزارة المالية الأوغندية القول إنها تتوقع وصول إجمالي التمويلات الخارجية في ميزانية العام المقبل إلى 87ر9 تريليون شلن، منها 97ر4 تريليون شلن بشروط تفضيلية.

كما تتوقع الوزارة وصول إجمالي الاقتراض المحلي في ميزانية العام المقبل إلى 01ر4 تريليون شلن مقابل 97ر8 تريليون شلن متوقعة للعام الحالي.

وتستهدف أوغندا خفض قيمة ميزانية العام المالي المقبل إلى 44ر57 تريليون شلن مقابل 14ر72 تريليون شلن خلال العام المالي الحالي.