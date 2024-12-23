شهدت نيجيريا صاحبة الاقتصاد الأكبر في قارة إفريقيا فاجعة كبرى بعد مصرع 68 شخصا على الأقل، في حوادث تدافع للحصول على الأرز.

الأمر الذي يدفعنا للذهول تجاه دولة كنيجيريا تملك مساحات زراعية شاسعة وحقول نفطية غنية، حيث كانت الأزمة الاقتصادية التي استمرت لشهور كفيلة بوضع المجتمع النيجيري في موقف خطير على حافة المجاعة.

وتسرد جريدة الشروق أشهر محطات الأزمة النيجيرية التي تسببت في حوادث التدافع الأخيرة على طوابير الأرز، وذلك نقلا عن مواقع رويترز، وبي بي سي، وودويتشفيلا الألمانية.

-ما قبل الأزمة

تعاني دولة نيجيريا من عدة صراعات في مناطقها الزراعية مثل تمرد بوكوحرام في الشمال، وصراع الرعاة والمزارعين في الوسط، وانتشار العصابات الإجرامية بالشمال الغربي، ما جعل المزارعين يبتعدون عن الحقول الزراعية لتعتمد الدولة النيجيرية بدلا من ذلك على استيراد الأرز خاصة من الخارج.

وزاد على وجود الصراعات تعرض نيجيريا لموجة من آثار التغير المناخي تمثلت بالفيضانات وأحداث الجفاف، وكان من أقواها فيضان حدث في صيف 2024 بالشمال النيجيري دمر محاصيل أرز تكفي أكثر من 10 ملايين شخص.

-الدين الداخلي

بدأت الأزمة النيجيرية منذ عهد محمد بوهاري الرئيس النيجيري السابق، حين طلبت الحكومة 19 مليار نيرا من المصرف النيجيري المركزي كقرض داخلي، وبالتالي تمت طباعة الكثير من العملة المحلية لتصبح النتيجة بداية هبوط قوي للنيرا مقابل الدولار الأمريكي.

وتزامن مع أزمة الدين الداخلي قرار حكومي بإيقاف استيراد الأرز من الخارج في حركة تشجيعية للمزارعين لإعادة الاستثمار وإنتاج المحصول المحلي، ولكن ذلك لم يزد من عمل المزارعين في وقت توقف فيه الاستيراد للسلعة الغذائية الهامة.

وبدأ الرئيس النيجيري الحالي عهده عام 2023 بقرارات إصلاحية قوية من أهمها استقلال عملة النايرا عن سعر الدولار، وكان عاقبة ذلك القرار هبوط إضافي للنيرا بلغ 60%؛ ما أدى لموجة تضخم عالية بالأسعار نظرا لكون المواد الغذائية تعتمد على الاستيراد الخارجي.

أضاف تنوبو لقرار العملة قرار آخر يتعلق بأسعار الوقود ليتضاعف سعر البترول على المستهلكين النيجيريين وذلك بالرغم من وفرة النفط الخام بالحقول النيجيرية، وكان الوقود مؤثرا في تشغيل الآلات الزراعية ووسائل النقل للمحاصيل؛ ما سبب ارتفاع لأسعار الأغذية المحلية لزيادة تكلفة النقل والإنتاج.

أشعلت أزمة شح الأغذية وارتفاع أسعارها مظاهرة عارمة بنيجيريا أغسطس الماضي لتندلع على إثرها اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة أسفرت عن مقتل 7 متظاهرين قبل أن تتوقف الحركة الاحتجاجية، بينما واصلت مستويات الجوع بالارتفاع حيث توقعت الأمم المتحدة زيادة ضحايا الجوع بنيجيريا لـ33 مليون شخص بزيادة 30% عن العام السابق.