تزايد الدلائل على اعتلال نفسي فادح لمنفذ هجوم ماجدبورج

تزايدت الدلائل التي ترجح أن منفذ هجوم ماجدبورج يعاني من اعتلال نفسي فادح، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من مصادر أمنية.

وبحسب البيانات، فإن هذا قد يجعل من غير المرجح أن يتولى المدعي العام الاتحادي في كارلسروه التحقيق في الجريمة.

جدير بالذكر أن المدعي العام الاتحادي مختص بإجراءات التحقيق في الجرائم التي تتعلق بأمن الدولة، أي الجرائم ذات الدوافع السياسية.

واندفع المتهم المنحدر من السعودية، طالب أ.، بسيارة وسط حشود في سوق عيد الميلاد في ماجدبورج الجمعة الماضية، متسببا في مقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو 200 آخرين، بعضهم في حالة خطيرة.

وكان الرجل يعمل مؤخرا طبيبا في مدينة بيرنبورج جنوبي ماجدبورج، ويعيش في ألمانيا منذ عام 2006 وحصل على اللجوء في عام 2016 باعتباره شخصا مضطهدا سياسيا. وهو محتجز منذ الهجوم.