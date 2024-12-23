جوتيريش ومستشار لترامب يدليان بتصريحات جديدة بشأن سوريا

أدلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتصريحات بشأن الوضع في سوريا، في حين تحدث مستشار للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن مستقبل قوات الولايات المتحدة في هذه الدولة التي تشهد تغيرات متسارعة.

وبعد أسبوعين من سقوط نظام بشار الأسد قال جوتيريش إن المدنيين لا يزالون معرضين للخطر في سوريا "ولا بد أن تكون حمايتهم على رأس أولوياتنا".

وأضاف أن الصراع لا يزال بعيدا عن النهاية رغم استقرار الوضع في أجزاء من سوريا.

واعتبر جوتيريش أنه "لا ينبغي لنا التقليل من حجم التحديات التي تنتظرنا في سوريا".

من جانبه، قال مايكل والتز مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إنه لا حاجة لقوات أمريكية تتحرك في سوريا.

وأضاف والتز "نراقب في سوريا تنظيم الدولة الإسلامية وحدود إسرائيل والديناميكية الأوسع مع حلفائنا بالخليج".

وجاء في تصريحاته "قواتنا لا ينبغي أن تكون في سوريا، وترامب محق تماما بعدم جرنا إلى حروب في الشرق الأوسط".

وكان ترامب قال مطلع ديسمبر الجاري إن الولايات المتحدة يجب ألا تتدخل في الصراع بسوريا، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أميركي قوله إن "البنتاجون والقيادة الوسطى بحثا كيف يتشابك مصير سوريا مع اضطرابات المنطقة".