 استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية جنوب غزة - بوابة الشروق
الإثنين 23 ديسمبر 2024 10:23 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية جنوب غزة

د ب أ
نشر في: الإثنين 23 ديسمبر 2024 - 8:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 ديسمبر 2024 - 8:16 ص

استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب العشرات في غارة إسرائيلية على منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف عدة خيام للنازحين بالقرب من المستشفى البريطاني.

وأفاد شهود عيان بأن القصف تسبب في اشتعال حرائق ضخمة في الخيام التي كانت تؤوي عائلات نازحة، وسط صراخ واستغاثة السكان.

وتواصل القوات الإسرائيلية هجماتها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 45 ألفا و 259 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 107 آلاف و 627 آخرين، في حصيلة غير نهائية. 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك