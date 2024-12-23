محمود عباس يدعو إلى تمكين حكومة دولة فلسطين من تسلم مسئولياتها كاملة في قطاع غزة

أجرى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس وزراء إيرلندا سايمون هاريس، لبحث آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وجدد الرئيس عباس، التأكيد ضرورة التطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات العاجلة إلى القطاع، وتمكين حكومة دولة فلسطين من تسلم مسئولياتها كاملة في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل منه، بالإضافة إلى وقف الأعمال العدائية في الضفة الغربية والقدس، ومنع الضم والتوسع العنصري الاستيطاني.

وقدم الشكر الجزيل لجمهورية إيرلندا وشعبها الصديق، على مواقفها الشجاعة والقوية الداعمة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وفق حل الدولتين، والمتسقة مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

كما ثمن الدعم الكبير الذي تقدمه إيرلندا للشعب الفلسطيني، سواء بشكل مباشر، أو من خلال الاتحاد الأوروبي، والذي تجسد بالاعتراف بدولة فلسطين، ودعم الحكومة الفلسطينية، وتقديم الدعم لوكالة الأونروا، واستقبال الأطفال الجرحى من قطاع غزة.

بدوره، أعرب رئيس وزراء إيرلندا، عن تعازيه الحارة وأسفه الكبير لسقوط العدد الكبير من الضحايا الفلسطينيين، داعيا لسرعة وقف إطلاق النار واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأكد هاريس، حرص إيرلندا على تعزيز علاقات الصداقة مع دولة فلسطين وشعبها الصديق، وتطويرها بما يسهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، واستمرارها في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني لبناء مؤسسات دولته، ونيل حقوقه وفق القانون الدولي كاملة.