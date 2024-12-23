 محافظة القدس: 82 شهيدا و290 مصابا برصاص الاحتلال منذ أكتوبر 2023 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظة القدس: 82 شهيدا و290 مصابا برصاص الاحتلال منذ أكتوبر 2023

وفا
نشر في: الإثنين 23 ديسمبر 2024 - 3:06 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 ديسمبر 2024 - 3:11 ص

وثقت محافظة القدس، استشهاد 82 فلسطينيا وإصابة 290 آخرين بالرصاص الحي والمطاطي، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على شعبنا في السابع من أكتوبر 2023، وحتى 21 ديسمبر الجاري.

وأفادت المحافظة في إحصاءات صادرة عن وحدة العلاقات العامة والإعلام، اليوم الأحد، بتسجيل 2032 حالة اعتقال من المحافظة، وإصدار سلطات الاحتلال 474 حكما بالسجن الفعلي على معتقلين من المحافظة، و115 قرارا بالحبس المنزلي، بالإضافة إلى إصدارها 11 قرارا بالمنع من السفر، و127 قرارا بالإبعاد عن مدينة القدس.

ووثقت المحافظة، اقتحام 66,916 مستعمرا للمسجد الأقصى المبارك، بالإضافة إلى 423 عملية هدم وتجريف للمنازل والمنشآت

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