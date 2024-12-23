تموين القاهرة تضبط 105 كاميرات مراقبة مجهولة المصدر

أكد ناصر ثابت، وكيل أول وزارة التموين ومدير مديرية تموين بمحافظة القاهرة، استمرار الحملات التفتيشية لأحكام الرقابة على الأسواق، للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية، منوهً بتشديد الرقابة على محال بيع مستلزمات الكهرباء وأماكن تخزينها، حفاظاً على حقوق المواطنين ضد أى تلاعب.

وأوضح ثابت، اليوم الإثنين، أن الحملة أسفرت عن ضبط 105 كاميرات مراقبة بأحد المحلات مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة على حيازتها، مؤكدًا التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونوه بأن الجهات المعنية تمكنوا من ضبط كمية تقدر بـ900 متر أسلاك كهربائية رديئة ومقلدة داخل إحدى محال الأدوات الكهربائية بدون أى فواتير دالة على مصدرها مما قد يتسبب فى خسائر مادية لممتلاكتهم وقد تصل إلى تعريض حياة المواطنين للخطر نتيجة سوء وردائه المنتج، وذلك مخالفاً أحكام القرار 113 لسنة 1994 لعدم وجود فواتير تثبت صحة المنشأ.

وشدد على تكثيف التواجد الرقابي وإستمرار الحملات التفتيشية المكبرة، موجهًا بضرورة المرور والمتابعة المستمره وضبط أى مخالفات والعمل على حل أى مشكلات.