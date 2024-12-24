قال اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، إن هناك تحديات كثيرة على مصر، واصفا شعبها بأنه أقوى شعب.

جاء ذلك خلال حضوره احتفالية بمناسبة العيد القومي لمحافظة بورسعيد يوم النصر الموافق 23 يسمبر ذكرى الانتصار على العدوان الثلاثي عام 1956، والتي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بقيادة محمد عبد العزيز المحضر، بساحة ميدان الشهداء بحديقة المسلة.

وأوضح المحافظ، أن مصر هى المصباح المنير، ولها نور في المنطقة، رغم الأحداث التي تشهدها البلاد العربية، مؤكدا أن بورسعيد هي المحافظة الحامية لمصر، مشددا على ثقتة في رد شعب بورسعيد على أي عدوان على مصر.

وأشار محافظ بورسعيد: "صمودنا وتحدينا ومواجهتنا بيد واحدة ضد المخاطر التى تواجه مصر، وذلك على الرغم من مطالبنا أيا كانت أو أخطائنا".