الكيان الإسرائيلي يواصل خرقه اتفاق وقف إطلاق النار جنوب لبنان

واصل الكيان الإسرائيلي عمليات تجريف في جنوب لبنان، اليوم الإثنين، وذلك في إطار استمرار خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 27 نوفمبر الماضي، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأفادت مصادر ميدانية عن عملية تجريف تنفذها جرافة إسرائيلية عند الأطراف الشمالية لبلدة مارون الراس جنوب لبنان وسط إطلاق رصاص متقطع باتجاه أطراف مدينة بنت جبيل.

يذكر أن قوات الكيان الإسرائيلي تتواجد في أكثر من 30 قرية وبلدة حدودية لبنانية، رغم إعلان وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي، والذي يفترض أن تخرج بموجبه قواته من القرى والبلدات التي توغلت فيها في غضون 60 يوما.