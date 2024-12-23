إصابة 3 عمال مدنيين فى انفجار بقاعدة عسكرية كورية جنوبية

كشفت تقارير، اليوم الإثنين، عن إصابة 3 عمال مدنيين بحروق في انفجار بقاعدة عسكرية في مدينة جيمهاي الواقعة في جنوب شرقي كوريا الجنوبية، لكن إصاباتهم ليست مهددة للحياة.

وأشارت التقارير، إلى أنه لم يصب أي من أفراد الجيش في الحادث.

وأفادت السلطات الكورية الجنوبية، في وقت سابق، بالإبلاغ عن وقوع انفجار في قاعدة عسكرية في مدينة جيمهاي الواقعة في جنوب شرقي البلاد، اليوم الاثنين، فيما تجري عمليات بحث عن ضحايا.

ولم تتوفر تفاصيل إضافية على الفور.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن الشرطة وسلطات الإطفاء القول إنه وقع انفجار، لم تتضح أسبابه بعد، في وحدة الدعم اللوجستي العسكرية الـ52 في مدينة جيمهاي الواقعة جنوبي البلاد أثناء الفحص النهائي لمنشأة لتخزين النفط في حوالي الساعة 9:27 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين.