محافظ الفيوم يتابع الأنشطة والخدمات المقدمة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية

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تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود وأنشطة المديريات والقطاعات المختلفة، التي تم تنفيذها ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، خلال الأسبوع الماضي.

ففي إطار المبادرة الرئاسية "بداية"، نظم فرع ثقافة الفيوم، عدة محاضرات وورش عمل ولقاءات ثقافية، وجرى تنظيم محاضرة بعنوان: "كن إيجابيا" بمدرسة العبور الابتدائية بمركز أبشواي، ومحاضرة بعنوان "تعزيز قيم المواطنة والوحدة الوطنية لدى الطلاب" بمدرسة النزلة المشتركة، واحتفالية بمناسبة "اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة".

وتضمنت ورشة حكي للأطفال، وورشة فنية، بمدرسة المجمع بمركز سنورس، ولقاء توعية صحية بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، وورشة لإعادة تدوير مخلفات البيئة بمدرسة محيي الدين أبو العز بمدينة الفيوم.

وجرى تنظيم يوم ثقافي، تضمن ورشة حكي عن أهمية تنظيم الوقت، وحوارا مفتوحا بعنوان: "الثقافة بناء الحضارة" بمكتبة مطرطارس، وتنفيذ يوم ثقافي ترفيهي تضمن ورشة رسم وتلوين، ومسابقات وألعاب ترفيهية بجمعية تنمية المجتمع للأيتام بقرية جرفس.

وعمل صالون ثقافي بعنوان "الشباب وقضايا مجتمعية معاصرة" بمكتبة الطفل والشباب بطامية، وتنظيم محاضرة بعنوان "عادات الطعام المرتبطة بفصل الشتاء"، ومحاضرة بعنوان "اللغة العربية في الحضارة الإنسانية" بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وورش فنية باستخدام ورق الكانسون بمناسبة رأس السنة الميلادية، بمكتبة الفيوم العامة.

وتنظيم ندوة بعنوان: "استدامة المدن والبدائل النظيفة للطاقة" بمكتبة الطفل والشباب بسنورس، ومحاضرة بعنوان "دور الأم في تعزيز ثقافة الترشيد لدى الأطفال" بمكتبة قلمشاه.

وشملت الفعاليات، تنفيذ قافلة ثقافية تضمنت محاضرة بعنوان "أهمية الصناعات البيئية"، وورش فنون تشكيلية عن الصناعات البيئية، وتدوير مخلفات البيئة، وعرض عرائس للأطفال.

ونظمت محاضرة بعنوان: "العاصمة الإدارية الجديدة" بمكتبة منية الحيط، وتنظيم قافلة ثقافية بمركز شباب معصرة صاوي بمركز طامية.

وتضمنت محاضرة بعنوان "التلوث البيئي"، وورشة فنون تشكيلية، ورسم حر، وعرض عرائس "أراجوز"، وتنظيم مسابقة لاكتشاف المواهب، وتنظيم محاضرة بعنوان "أمراض الشتاء وطرق الوقاية منها" في بيت ثقافة طامية.

وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية"، نفذت الهيئة العامة لتعليم الكبار خلال الأسبوع الماضي عدة أنشطة وفعاليات، حيث قامت إدارة إطسا بتنفيذ أعمال حصر ميداني للمتسربين من التعليم بـ19 قرية.

وجرى تنظيم 3 لجان امتحانية، بقريتي تطون وأبو جندير، وإطسا، ونفذت إدارة أبشواي 4 قوافل لتنظيم الأسرة، تضمنت أعمال حصر للمتسربين بـ8 قرى، ونفذت إدارة سنـورس دورة تدريبية لمعلمي محو الأمية.

ونفذت إدارة يوسف الصديق لجنة امتحان بوحدة الشواشنة، بالإضافة لتنفيذ قوافل تنظيم الأسرة، وأعمال الحصر بقريتي كحك، والشواشنة، ونفذت إدارة الفيوم، قافلة طبية بقرية زاوية الكرادسة.

وتعمل الهيئة على نشر برامج التوعية، من خلال تنظيم عدد من الندوات، حيث تم تنظيم ندوة تثقيفية بقرية الغرق بعنوان: "التسرب من التعليم.. التداعيات وسبل المواجهة"، وندوة أخرى بمركز أبشواي بمشاركة مديرية الشباب والرياضة، وندوة بالوحدة المحلية بقرية طبهار.

وتضمنت قافلة تكنولوجية للتصوير الضوئي، ونفذت وحدة الشواشنة ندوة توعوية تثقيفية لمبادرة بداية بعنوان: "ختان الإناث"، وندوتين بمركز النيل للإعلام، وندوة بديوان عام المحافظة.

وفي ذات السياق، نفذت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، ندوة توعوية للسيدات المترددات على القافلة الطبية بقرية سعد روبي مركز طامية، بالتعاون مع إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة؛ لتوعية السيدات بأهمية مياه الشرب وضرورة الحفاظ عليها من الإهدار.

ونظمت ندوة بالتعاون مع مركز النيل للإعلام، حول ترشيد استهلاك المياه، والاستخدام الآمن لشبكات الصرف الصحي، والتحديات التي تواجهها الدولة في ظل الموارد المائية المحدودة، بسبب الزيادة السكانية، وثبات حصة مصر من مياه النيل.

ونفذ استطلاع رأي للمواطنين حول الخدمات التي تقدمها الشركة، ومدى رضاهم عنها والتعريف بطرق وآليات الشكاوى والتواصل مع الشركة، بجانب تنفيذ لقاء توعوي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بقرية سنوفر مركز الفيوم، لتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على مشروعات البنية التحتية المتعلقة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.