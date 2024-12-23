محافظ شمال سيناء يشهد ختام حملة مناهضة العنف ضد المرأة

شهد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الإثنين، ختام حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تنفذها وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بديوان عام المحافظة، في حضور اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم، الدور الكبير الذي تقوم به المرأة تجاه المجتمع والوطن في مختلف ربوع الجمهورية وخاصة محافظة شمال سيناء، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بالمرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأضاف أن حملة مناهضة العنف ضد المرأة جرت على مدار 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، وحماية المرأة من كل أشكال العنف وتوعية المجتمع بحقوق المرأة.

وأشار المحافظ، إلى أن المبادرة تضمنت سلسلة من الندوات عن مناهضة العنف بكل أشكاله ضد المرأة بالتعاون مع مختلف الجهات.

فيما شهد محافظ شمال سيناء، على هامش ختام الحملة، عددًا من الفقرات الفنية والاستعراضية المتنوعة، بجانب معرض لا للعنف ضد المرأة.