روسيا تشن هجومًا ليليًا جديدًا بموجة من المسيرات على أوكرانيا

قال الدفاع الجوي الأوكراني إن روسيا أرسلت موجة جديدة من المسيرات القتالية لمهاجمة أوكرانيا في وقت متأخر من مساء الأحد، مشيرا إلى أن أسراب من المسيرات تأتي من اتجاهات مختلفة.





ولم تتضح الأهداف في البداية نظرا لأن المسيرات تغير اتجاهات طيرانها باستمرار، وهو تكتيك يستخدمه الجيش الروسي لمحاولة إرباك الدفاع الجوي الأوكراني.



وتحاول موسكو انهاك السكان الأوكرانيين بهجمات مستمرة للطائرات المسيرة والهجمات الصاروخية، والتي يستهدف الكثير منها البنية التحتية للطاقة لإعاقة إمدادات الطاقة والتسبب في انقطاع المياه ووقف التدفئة.

وفي وقت سابق اليوم، هدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين كييف بالرد على الهجوم بطائرات مسيرة الذي استهدف مدينة قازان الروسية على نهر الفولجا أمس السبت.

وقال بوتين، خلال مؤتمر عبر الفيديو بثه التليفزيون الروسي، اليوم الأحد، إن "كل من يحاول تدمير شيء في بلادنا، سيواجه دمارا مضاعفا على أراضيه وسيندم على ما حاول القيام به في بلدنا".

وقصفت ست طائرات مسيرة أوكرانية، صباح أمس السبت، مبان سكنية في قازان فيما قصفت طائرة سابعة منشأة صناعية.

ولم تذكر تقارير رسمية وقوع إصابات جراء الهجوم، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح جراء تحطم زجاج النوافذ.

وتقع قازان على بعد أكثر من ألف كيلومتر من الحدود الأوكرانية. ورغم أن أوكرانيا لم تعلن مسؤوليتها عن شن الهجوم، فإنه يعتبر ردا على هجوم صاروخي شنته روسيا ضد كييف.