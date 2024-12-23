سماع دوي انفجار في قاعدة عسكرية في كوريا الجنوبية

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سمع دوي انفجار في قاعدة عسكرية في مدينة جيمهاي الواقعة جنوب شرقي كوريا الجنوبية اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن السلطات تجري حاليا عملية بحث عن ضحايا. ولم تتوفر على الفور أي تفاصيل إضافية .