 سماع دوي انفجار في قاعدة عسكرية في كوريا الجنوبية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سماع دوي انفجار في قاعدة عسكرية في كوريا الجنوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر في: الإثنين 23 ديسمبر 2024 - 5:37 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 ديسمبر 2024 - 5:38 ص

سمع دوي انفجار في قاعدة عسكرية في مدينة جيمهاي الواقعة جنوب شرقي كوريا الجنوبية اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن السلطات تجري حاليا عملية بحث عن ضحايا. ولم تتوفر على الفور أي تفاصيل إضافية .


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