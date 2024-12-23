واللا: الإسرائيلون يخونون بلدهم مقابل المال بتجنيد إيراني

أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، نقلا عن تقديرات أمنية إسرائيلية، بأن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) أحبط منذ بداية الحرب على قطاع غزة 11 محاولة تجسس واغتيال خططت لها إيران.

وقال الموقع، نقلا عن التقديرات ذاتها، أن إيران تجند جواسيس بإسرائيل، وأن "الإسرائيلين مستعدون لخيانة بلدهم من أجل المال"، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وأضاف "واللا" أن "الإيرانيين أعداء متطورون ولن يستسلموا بسرعة وسيبحثون عن قنوات جديدة"، مشيرا إلى أن إيران تعمل لتعزيز ما وصفه بـ"الإرهاب" في الضفة الغربية وغزة واليمن والعراق والأردن.

وأشار إلى وبسبب تلك الحالة، وبناء عليها، فقد رفعت المنظومة الأمنية درجة التأهب واليقظة "تحسبا لأي أعمال إرهابية تستهدف كبار الشخصيات وأصحاب المناصب الحساسة".