المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: أكثر من 50 شهيدا وجريحا في اقتحام الاحتلال المخيم الجديد بالنصيرات

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال «الإسرائيلي» ارتكب جريمة وحشية مُروّعة في المخيم الجديد بمخيم النصيرات (وسط قطاع غزة)، حيث اقتحم الاحتلال المخيم بأكثر من 17 دبابات وجرافة وآلية عسكرية والعشرات من الجنود المدججين بالسلاح، ترافقهم طائرات الكواد كابتر وطائرات الاستطلاع.

ونوه في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الاثنين، أن جيش الاحتلال تمكن من قتل وإصابة أكثر من 50 شهيداً وجريحاً، كلهم من المدنيين وأكثر من نصفهم أطفال ونساء، إضافة إلى نسف وهدم وقصف وتدمير أكثر من 20 وحدة سكنية.



وأضاف أنها «ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها جيش الاحتلال العدوان الوحشي والهمجي على المخيم الجديد بالنصيرات، بل إنه اقتحم المخيم أكثر من خمس مرات على مدار جريمة الإبادة الجماعية، وراح ضحية تلك الاعتداءات المتكررة السابقة أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات، إضافة إلى نسف وهدم وقصف وتدمير أكثر من 1500 وحدة سكنية».

وأدان بأشد العبارات العدوان الهمجي الذي ارتكبه جيش الاحتلال ضد منطقة المخيم الجديد بالنصيرات، والتي تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والقتل الممنهج والتدمير الشامل والتهجير القسري ضد المدنيين، داعيًا كل العالم إلى إدانة هذه الجرائم المركبة التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.



وحمّل الاحتلال الإسرائيلي، والإدارة الأمريكية، والدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، المسئولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم والانتهاكات الصارخة، واستمرار جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.



وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية إلى تحرك عاجل وفاعل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والانتهاكات المتكررة، وضمان حماية المدنيين والأطفال والنساء والمرافق العامة.