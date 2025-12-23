قائد الجيش الثاني الميداني: نؤمّن 102 كم من الحدود البرية وأكثر من 270 كم من السواحل

قال لواء أركان حرب محمد يوسف عساف قائد الجيش الثاني الميداني، إن مهمتهم الرئيسية هي تأمين حدود الدولة من التهديدات الخارجية على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، بالتعاون مع التشكيلات التعبوية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والهيئات والإدارات.

وأوضح خلال تصريحات للإعلامي أحمد سالم عبر برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON E" مساء اليوم الإثنين، نطاق الحدود ضمن مسئولية الثاني الميداني تمتد لمسافة 102 كم برًا، منها 13.3 كم مع فلسطين، إلى جانب أكثر من 270 كم من الحدود الساحلية على البحر المتوسط، والتي تبدأ من رفح حتى المنصورة الجديدة.

ولفت إلى مسئولية الثاني الميداني في منع عمليات التهريب عبر حدود نطاق المسئولية، بالإضافة لتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس المسئول عن 12لـ15% من تجارة العالم المائية.

وتابع أن القضاء على زراعة المخدرات داخل نطاق المسئولية من ضمن مهامهم أيضًا، سواء بالتعاون مع قوات حرس الحدود وعناصر الداخلية، أو بشكل منفرد عبر دوريات البحث والتفتيش عن الزراعات المخدرة.

وأشار إلى مشاركتهم في تأمين الجبهة الداخلية أيضًا في 6محافظات هي شمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والدقهلية ودمياط والشرقية، بمساحة حوالي 30 ألف كم2 ، من خلال تأمين المنشأت الهامة والاقتصادية ومعاونة أجهزة الدولة في حالات الكوارث الطبيعية والصناعية، والمساهمة في حل الأزمات.

وذكر أيضًا مشاركتهم المجتمع المدني في المشروعات التنموية بمحافظات نطاق المسئولية.

ونوه إلى أن الثاني الميداني هو أحد التشكيلات التعبوية للقوات المسلحة والذي تشكل في فترة إعادة بناء القوات المسلحة بداية عام 1968، كأحد تشكيلات المنطقة الشرقية العسكرية حينها، اللواء أركان حرب أحمد إسماعيل علي، ورئيس الأركان اللواء أركان حرب محمد عبد الغني الجمصي، مضيفًا أن قيادته كانت في القصاصين.

وأكد أنه يعمل منذ إنشائه على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، مضيفًا أنه قدّم العديد من البطولات في معاركه بداية من حرب الاستنزاف و أكتوبر 1973، وحتى معاركهم ضد الإرهاب بشمال سيناء.

ولفت إلى المهام العديدة التي كُلف بها الثاني الميداني منذ السابع من أكتوبر 2023، قائلًا: "لا زال الجيش الثاني الميداني يواصل مهامه الوطنية بكل كفاءة".