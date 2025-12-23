الصليب الأحمر: الأطفال وكبار السن الأكثر تضررا من التدهور الإنساني في غزة

قالت أماني الناعوق المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، إن الأوضاع الإنسانية الراهنة تنعكس بشكل بالغ السلبية على الفئات الأكثر هشاشة، وعلى رأسها الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية منى شكر، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه خلال الأسابيع الماضية صدرت العديد من التقارير التي توثق صعوبة الظروف المعيشية لسكان القطاع، لا سيما خلال فصل الشتاء.

وأشارت إلى الفيضانات التي تسببت بها الأمطار الغزيرة، والتي أغرقت خيام النازحين وممتلكاتهم القليلة، مضيفة أن العديد من الأمهات وأطفالهن قضوا أيامًا في برد قارس داخل خيام متهالكة لا توفر الحماية الكافية من البرد أو الأمطار أو الأمراض.

ولفتت إلى أن تضرر البنية التحتية الحيوية في قطاع غزة، بما في ذلك أنظمة الصرف الصحي، يزيد من خطورة الأوضاع، حيث قد تختلط مياه الفيضانات بالمياه التي يستخدمها النازحون، ما يرفع من احتمالات انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه.

وأكدت الناعوق أن المستشفيات في القطاع تعاني من ضغط شديد، إذ لا تزال تتعامل مع أعداد كبيرة من المصابين منذ الأشهر الماضية، إلى جانب الحالات الأخرى التي تحتاج إلى رعاية صحية أولية أو متابعة طبية مستمرة، خصوصًا مرضى غسيل الكلى.

وأوضحت أن الطواقم الطبية تبذل جهودًا حثيثة لتلبية احتياجات السكان ومحاولة العودة إلى الحد الأدنى من الروتين الصحي الطبيعي، إلا أن ذلك يظل تحديًا كبيرًا ويتطلب وقتًا طويلًا.