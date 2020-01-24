فرنسا تؤكد اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد

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أكد أجنيس بوزين وزير الصحة الفرنسي اليوم الجمعة، إصابة حالتين بفيروس كورونا الجديد.

وذكرت وكالة بلومبرج إن واحدة من الحالتين تم اكتشافها فى باريس والأخرى فى بوردو.