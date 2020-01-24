فرنسا تؤكد اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد

الأكثر قراءة
«النواب الروسي» يصوت بالإجماع على السماح لبوتين بالبقاء في السلطة مدى الحياة
العثور على 3 تماثيل أثناء إزالة اختناقات مجرى نهر النيل بالمنيا
تنبأ بموته قبل ساعات.. رحيل القاص الشاب محمد حسن خليفة بمعرض الكتاب
أمير كرارة مرتديا زي الشرطة: اتطمن ياريس
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
أكد أجنيس بوزين وزير الصحة الفرنسي اليوم الجمعة، إصابة حالتين بفيروس كورونا الجديد.
وذكرت وكالة بلومبرج إن واحدة من الحالتين تم اكتشافها فى باريس والأخرى فى بوردو.