 فرنسا تؤكد اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد - بوابة الشروق
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فرنسا تؤكد اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد

تعبيرية
تعبيرية
باريس - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 24 يناير 2020 - 10:07 م | آخر تحديث : الجمعة 24 يناير 2020 - 10:07 م

أكد أجنيس بوزين وزير الصحة الفرنسي اليوم الجمعة، إصابة حالتين بفيروس كورونا الجديد.

وذكرت وكالة بلومبرج إن واحدة من الحالتين تم اكتشافها فى باريس والأخرى فى بوردو.


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