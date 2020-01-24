الناشطة السويدية جريتا تونبرج: قادة الدول في دافوس تجاهلوا مطالبنا المناخية

قال العديد من النشطاء الشباب الذين شاركوا في فعاليات المنتدي الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس السويسري اليوم الجمعة، إن قادة الدول ورؤساء قطاع الأعمال في المنتدى الذي بدأت فعالياته هذا الأسبوع، لم يستجيبوا لدعوات وقف الاستثمار في الصناعات المسببة للانبعاثات الكثيفة.

وقالت جريتا تونبرج، الناشطة السويدية الشابة المعنية بالمناخ التي ألهمت العالم بحركة "أيام جمعة من أجل المستقبل"، : "بالطبع تم تجاهل تلك المطالب تمامًا ، لكننا لم نتوقع أكثر من ذلك".

ودعا منظمو منتدى دافوس هذا العام عددًا من الناشطين الشباب إلى المنتدى، حيث تصدرت القضايا البيئية جدول الأعمال.

وتحدث القادة المجتمعون كثيرًا عن الوعود بتكنولوجيات المستقبل التي يمكن أن تنقذ المناخ ، بدلاً من العمل الذي يمكن اتخاذه الآن، حسبما ذكرت زميلتها الطالبة السويدية إيزابيل أكسلسون في مؤتمر صحفي.

وقالت أكسلسون :"لا يمكننا الاعتماد على التقنيات التي لا وجود لها بعد. وقف السلوك الذي يسبب الانبعاثات أمر بالغ الأهمية."

وحذر النشطاء من الشعور القوي بالتفاؤل بشأن الحلول المناخية التي عبر عنها العديد من القادة في دافوس.

وقالت الناشطة السويسرية لوكينا تيل "شعرنا أن المنتدى الاقتصادي العالمي خلق فقاعة إيجابية ، لكننا في خضم أزمة".

وقالت لويزا نيوبور، وهي ألمانية وقائدة بحركة "أيام جمعة من أجل المستقبل"، إنها وزملاءها سمعوا الكثير من الخطب الإيجابية في دافوس.

وأضافت "سنحاسب كل هؤلاء المتحدثين. سنراقبهم وسنطلب منهم تحويل كلماتهم إلى أفعال."

على الرغم من الشعور بخيبة الأمل ، اتفق جميع النشطاء الشباب على أن حضور المنتدى الاقتصادي العالمي يستحق كل هذا العناء.