صحيفة كويتية: فحص طبي للقادمين إلى الكويت للكشف عن «كورونا»

كشفت مصادر كويتية مطلعة، عن استنفار وزارة الصحة الكويتية عبر عدد من المنافذ في الكويت، بعد انتشار فيروس "كورونا" الجديد في عدد من المدن الصينية، وانتقاله إلى بعض مناطق العالم.

وقالت المصادر – في تصريحات نشرتها صحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم الجمعة - إن المركز الوطني للوائح الصحية الدولية بوزارة الصحة الكويتية، اجتمع مع ممثل من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، ورئيس فريق الطوارئ الصحية في مطار الكويت الدولي؛ للتعامل مع الوضع الراهن.

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع انتهى إلى ضرورة تفعيل التنسيق مع وزارة الداخلية الكويتية (إدارة المنافذ والجوازات)، وتسهيل إجراءات وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية وتركيب الكاميرات الحرارية بالمطار، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية العيادة الصحية، وغرفة العزل الموجودة في المطار، وتوفير أدوات الوقاية الصحية للعاملين في المطار من كمامات وقفازات.

ومن جهتها، اتخذت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية إجراءات وقائية بشأن الركاب القادمين إلى مطار الكويت الدولي، بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية، وذلك في أجراء احترازي بمثل هذه الحالات لإخضاع الركاب المعنيين للفحص المطلوب.

تجدر الإشارة إلى أن السفارة الكويتية في الصين، قد دعت أمس المواطنين الكويتيين الزائرين والمقيمين في كل أنحاء الصين، إلى توخي الحذر والحيطة، واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من عدوى فيروس "كورونا" الجديد.