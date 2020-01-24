الصحة: أرقام تجربتنا في القضاء على فيروس سي تبهر الناس في الخارج بشكل كبير

قال الدكتور أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن بيل جيتس، في ضوء رغبته في التعرف على خبرات المصريين في القضاء على فيروس سي، يريد معرفة كيفية عمل مسح شامل يعمل عليه 20 ألف مدخل بيانات في نفس اللحظة، وعمل مسح لـ750 ألف مواطن في اليوم الواحد.

وأضاف خلال اتصال هاتفي لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الخميس، أن «الأرقام تبهر الناس بشكل كبير جدًا في الخارج»، متابعًا: «حاولنا نشتغل على حاجة بسيطة، كلما كنت بسيطًا كلما كنت قادرًا على الوصول إلى النجاح بشكل يسير».

وأوضح: «مدخلي البيانات كان منهم أشخاص يتعاملون لأول مرة مع الكمبيوتر ولذلك كان التحدي كيفية عمل نظام سهل جدًا يتفاعل معه الأشخاص بشكل يسير ولا تتسبب في مقاومة في الإدخال، وفي نفس الوقت الحصول على كمية بيانات ضخمة للغاية تتمكن من خلالها عمل خريطة صحية واضحة لمصر بها نسب الإصابة من الأمراض الممسوحة تفصيليًا».

وأشار إلى أن توجه القيادة السياسية في القضاء الحقيقي على فيروس سي والكشف على الأمراض غير السارية في مصر كان مفتاح الانطلاق، ذاكرًا أن كل جهات الدولة والوزارات تعاونت مع الحملة.