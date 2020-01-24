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اكتشاف قنبلة في إيطاليا من زمن الحرب العالمية الثانية

فينيسيا (إيطاليا) - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 24 يناير 2020 - 10:38 م | آخر تحديث : الجمعة 24 يناير 2020 - 10:38 م

أعلنت السلطات في مدينة فينيسيا (البندقية) اليوم الجمعة، أنه سيتعين على الآلاف من سكان المدينة إخلاء منازلهم مؤقتًا بعد اكتشاف قنبلة تعود إلى زمن الحرب العالمية الثانية.

وقالت السلطات اليوم الجمعة إن كل أنواع المرور على الأرض، وفي المياه ستتوقف في الثاني من فبراير المقبل حتى يمكن نزع فتيل القنبلة التي يبلغ وزنها 220 كيلو جرام.

وأضافت السلطات، أن المجال الجوي فوق المدينة سيغلق أيضا بشكل مؤقت أثناء التخلص من القنبلة.

وتم اكتشاف قنبلة الحرب العالمية الثانية بالقرب من ميناء مارجيرا الصناعي، وليس في المركز التاريخي لمدينة التراث العالمي التابعة لليونسكو. ومع ذلك، سيتم عزل المدينة نفسها عن العالم، أثناء التخلص من القنبلة.

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