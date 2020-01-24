دار الشروق تعيد طباعة كتب للأطفال والأدب العالمي والمصري في معرض الكتاب

ننشر فى السطور التالية الجزء الثانى حول مشاركة دار الشروق، فى معرض القاهرة للكتاب، وذلك للعام الـ51 على التوالى، حيث كانت من أوائل دور النشر المشاركة بالمعرض فى دورته الأولى عام 1959. ويقدمها جناحا مكتبات الشروق فى قاعة 2 ودار الشروق، بمقره فى قاعة «1» جناح «B7»، حيث تتوافر مئات الإصدارات فى مختلف المجالات، التى أثرت بها المكتبة العربية، على مدى تاريخها الممتد، فى تنوع غنى ما بين «الرواية، والقصص القصيرة، والسير الذاتية، والكتابة المسرحية، والدواوين الشعرية، وأدب الأطفال، وأدب الناشئة، وأدب الرحلات، والفكر الدينى، والكتب السياسية، والكتب التاريخية، والموسوعات الفكرية، وكتب الطب النفسي» وغيرها من المجالات الفكرية والثقافية والمعرفية.

وتتنوع المؤلفات التى تشارك بها الدار هذا العام، ما بين الإصدارات الحديثة، وإعادة طبعات لمختارات من كنوز تراثنا العربى بغرض إحيائه، كما تطرح طبعات جديدة لعدد من الكتب التى لم يتم نشرها منذ 10 سنوات مضت، فضلًا عن إصدارات الدار السابقة. وننشر فى السطور التالية جزءا ثانيا من بعض من تلك الإصدارات الجديدة:

«لكل المقهورين أجنحة» لرضوى عاشور

وهو الكتاب الذى احتل قائمة الأكثر مبيعا بالمكتبات وعلى موقع «أمازون كيندال»، منذ طرحه فى شهر أكتوبر الماضى، والكتاب يقع فى 320 صفحة، ويضم 6 أبواب، الأول تحت عنوان اللغة والأدب، والباب الثانى: فلسطين، والثالث: عن الجامعة والثورة، والرابع: عن الرفاق، والخامس: كلمات قبول الجوائز، أما الباب السادس والأخير فهو يضم المقالات المكتوبة بالإنجليزية.

«فيصل تحرير.. أيام الديسك والميكروباص» لحمدى عبدالرحيم

الكتاب يسجل تجربة فريدة تدور فى مطبخ الصحافة المصرية وفى الميكروباص، سيرة ذاتية، لكنها تحمل كل عناصر الأدب الجميل، كل من يقرأ الكتاب سيستمتع بتجربة إنسانية غنية وأسلوب أدبى ساخر متمكن، سوف يكتشف مصر الأخرى التى لا يتحدث عنها أحد.

«فلان الفلانى» لأحمد عطا الله

كتاب يضم أكثر من 60 شخصية لا يجتمعون فى زمن واحد أو مهنة واحدة، يكتب المؤلف بشكل انتقائى عن كل شخص فيهم، ويرصد الكتاب مسارًا مختزلا وانتقائيًا عن كل منهم وكل بيت من قصيدة هو عنوان لفصل.

«بعلم الوصول» لأحمد خير الدين

كتاب يكشف كيف تغير حال المجتمع المصرى، لكنه يعبر فى الوقت ذاته عن حيوات إنسانية وتجارب بشرية وعلاقات متنوعة فى شرائح مجتمعية متعددة، ويرصد أفكارًا ومكونات ثقافية متفاوتة تترجمها كلمات تلقائية، بعضها تكتنفه الضحكات وبعضها يستثير الدموع.

«أمة فى خطر.. الدين والسياسة فى العالم العربى» لأحمد المسلمانى

يتناول الكاتب الحالة السياسية والفكرية فى العالم العربى فى المائة سنة الأخيرة. كما يعرض الكاتب رؤيته لأوجه الانكسار وأسباب التراجع، ثم يقدِّم تصورا بشأن المشروع الحضارى العربى. وبينما يحمل الكتاب عنوان «أمّة فى خطر» فقد جاءت الخاتمة بعنوان «أمّة فى أمل».

«تعليقات على أحكام القضاء 2» لعوض محمد

وعن الكتاب يقول كانت عنايتنا بأحكام القضاء، وعلى الأخص أحكام النقض، وعلى وجه التحديد ما يصدر عن دوائرها الجنائية؛ لأن أحكام النقض هى المرآة التى تتجلى على صفحتها أحكام القانون على حقيقتها، وأزعم أننى متابع جيد لأحكام النقض من عقود، وكنت حريصًا خلال عملى على تسجيل بعض ما يلفت نظرى من أحكام النقض لاسيما التى تُقرِّر أو تُردِّد مبادئ أرى أن منها ما يستحق التعقيب والتعليق. وقد تجمَّع لى من حصيلة ذلك عدد غير قليل من هذه الأحكام، رأيت أن أعرض فى هذا المؤلَّف بعضها مع تعليق على المبدأ الذى تأسس عليه كلٌّ منها. وقد اخترت عشوائيا هذه المجموعة من الأحكام، وحرصت فيها أن تكون المبادئ التى علقت عليها خليطًا من مبادئ تتعلق بقانون من العقوبات وقانون الإجراءات.

«من بيروت إلى فلسطين» لنبيل شعث

سيرة ذاتية ورؤية تاريخية، للكاتب والسياسى الفلسطينى الدكتور نبيل شعث، يرويها فى هذا الكتاب الذى يتناول حقبة مهمة من تاريخ المنطقة العربية وتاريخ النضال الفلسطينى الذى بدأ خلالها يحصد ما زرعته البندقية، فكان خيار النضال السياسى والدبلوماسى الذى كان فيه لصاحب هذا الكتاب تأثير واضح ومساهمة كبيرة فى صنع القرار.

«أخيل جريحا» لعبدالله السناوى

هذا الكتاب محاولة لإعادة قراءة التجربة الناصرية مشروعًا ونظامًا وإرثًا وصراعًا، امتد عبر العقود حتى ثورة «يناير» وما بعدها إلى عقود أخرى لا يعرف أحد عددها. بالوثائق والشهادات وبعضها شبه مجهول، وبعضها الآخر ليس فى العلم العام أنه موجود، حاولت بناء رؤية فى عصر جديد لأهم تجربة عربية فى التاريخ الحديث، وأكثرها إثارة للجدل، كأنه نظرة فى المرآة لقوتها وتجاعيدها.

«فى مدينة العقاد.. العبقريات والتراجم الإسلامية» لرجائى عطية

فى هذا المجلد لمدينة العقاد، يعرض المؤلف لمنهج الأستاذ العقاد فى كتابة العبقريات، وفى التراجم بعامة.. قبل أن يتناول العبقريات والتراجم الإسلامية تباعًا، عبقرية الصديق، وعبقرية عمر، وعبقرية الإمام، ثم عبقرية خالد، ثم تضمَّنَ المجلد تراجمَ ذى النورين عثمان بن عفان، وعمرو بن العاص، ومعاوية (فى الميزان)، والحسين أبى الشهداء، وفاطمة الزهراء والفاطميين، والصدّيقة بنت الصدّيق، ثم داعية السماء بلال بن رباح.

«فى مدينة العقاد.. الفكر والفلسفة والحياة» لرجائى عطية

قدم رجائى عطية فى هذا المجلد الجديد من سلسلة كتابه «فى مدينة العقاد»، استقصاء لأعمال الأستاذ العقاد فى الفكر والحياة والفلسفة، وعن عباقرة الفكر والفلسفة فى الشرق والغرب، وهو الأمر الذى اقتضى به الطواف بجميع أعمال العقاد التى تجلت فيها هذہ الجوانب، ما بين الشرق والغرب، وما بين الفكر والفلسفة، والحكمة والحياة، ليجد فيها القراء ما وجدوہ فى المجلدات التى صدرت من قبل من متعة الطواف فى مدائن العقاد.

«توفيق الحكيم وعودة الوعى» لرجائى عطية

هذہ الصفحات شهادة للتاريخ، إلى جانب كونها شهادة محبة وتقدير. أما التاريخ فقد عاشه رجائى عطية منذ إرهاصات يوليو 1952، وحتى الآن. وتصادف أن كان فى قلب الأحداث بالقوات المسلحة منذ سبتمبر 1959 حتى غادر فى آخر عام 1976، ليعود إلى المحاماة ويطلّ منها، ومن مؤلفاته العديدة التى أربت على المائة، على ما سطرہ القادة والساسة من كتب ومذكرات، وعلى كثير من دقائق السنوات التى تناولها توفيق الحكيم فى كتابيْه: «عودة الوعى»، و«وثائق فى الطريق إلى عودة الوعى»، فكانت له رؤيته التى أحبَّ أن يدلى بها إنصافًا للتاريخ قبل أن تكون إنصافًا لتوفيق الحكيم الذى تعرض لحملة غير موضوعية منذ صدر كتابه «عودة الوعى» سنة 1974. أما المحبة والتقدير، فثمرة تاريخ قديم وآخر حديث؛ فقد تخرج أبوہ عطية عبدہ المحامى وتوفيق الحكيم ويحيى حقى فى دفعة واحدة سنة 1925 فى كلية حقوق القاهرة، إبان أن كان مسماها «مدرسة الحقوق الملكية»، فحمل له وليحيى حقى ما يحمله الابن من إعزازات أبيه، ثم قرأ لهما ما زاد صلته بهما وثوقًا، ولم يكن مصادفة أنه كتب سيناريو وحوار قصة «رجل المال» لتوفيق الحكيم بعد استئذانه، وكتب سيناريو وحوار قصة «امرأة مسكينة» ليحيى حقى بالاتفاق معه، وحمل لهما من المكانة ما جعله يكتب عن كل منهما أكثر من مرة. بهذا المزيج، وبأسلوبه البليغ المتميز، كتب رجائى عطية هذہ الصفحات عن توفيق الحكيم وعودة الوعى.

«قراءات فى الفكر الإسلامى» لعبدالرحمن الشرقاوى

يأخذنا الشرقاوى فى قراءاته المتعمقة للفكر الإسلامى موضحًا فضائل الإسلام من خلال العديد من مواقف السلف الصالح متوغلًا فى معانى الدين والثورة وحرية الرأى والجهاد وتفسير مبادئ الإسلام لأسلوب الحكم والحرية والعدل والعلم والمساواة. ولماذا نشأ الصراع السياسى باسم الدين، مع تأكيد القيمة العليا للفكر الإسلامى فى مرتكزه الرئيسى على الحرية قائلًا: «والإسلام ليس دين طقوس أو شكليات خاصة. ولكنه دين يخاطب القلب والعقل جميعًا».

«الطريق إلى الله» لأحمد بهجت

وعن الكتاب يقول أحمد بهجت: «آثرت أن أكتب لكم قصة إنسان فى طريقه إلى الله، وقد بدأت القصة من الأيام الغامضة التى سبقت خلق البشرية، ثم تعرضت لموقف أَخْذ العهد، وموقف سجود الملائكة لآدم ورفض إبليس، ثم تتبعت الأيام الأولى فى الجنة، ثم انطفأ كل شيء وآدم يهبط إلى الأرض، انزوى بطل قصتنا، فى خلايا آدم، وظل ميتا حتى ولد ذات صباح شتائى بارد. تتبعت بطل القصة وهو جنين فى رحم أمه، ثم حين ولد، ثم حين بدأ يستقبل الوعى ويكبر، اخترت مواقـف من حياة هذا الرجل، وهى المواقف التى كانت ترفع عنه غطاء الخيمة الترابية وتحاول إعادته إلى أصله الروحى القديم المجيد، وأعترف: إننى استعنت بالذكريات الشخصية وبالخيال، كما استعنت بثلاثة كتب رئيسية كنت أنقل منها فقرات كاملة فى القصة، ولست أعرف الآن مدى توفيقى فيما كتبته. على أى حال إذا رضى القراء عما يقرءونه فهذا تأثير المؤلفين الثلاثة الكبار، وإذا لم يرض القراء فهذا تقصيرى، نسأل الله أن يتقبل منا، وأن يدخلنا جميعًا فى رحمته».

«تأملات فى عذوبة الكون» لأحمد بهجت

بأسلوبه العذب الذى یجمع بین الفلسفة والسخریة، الصوفیة والشاعریة، یأخذنا أحمد بهجت فى رحلة بدیعة، یكشف فیها عن عوالم خلابة بتساؤلات منطقیة، وأفكار تعظِّم قدرة الخالق، یفتح المؤلف للعقل آفاقًا جدیدة للتأمل فى البحر والمستنقع، الصحراء والجنة، الضحك والبكاء، المطر والشجر، الحیاة والموت، الصمت، والحب. یرسم بریشة فنان مرهف الحس والمشاعر لوحات بدیعة یعلمنا فیها كیف ننظر إلى الأشیاء العادیة والمتكررة بمنظور جدید.

«جسر الديجيتال» لميشيل حنا

وتحكى الرواية قصة «هيثم» فتى فى الثالثة عشرة من عمرہ الذى يتعرض لمجموعة كبيرة من الأحداث الغريبة، ما بين ديدان تهاجم غرفته ليلًا، وصديق يختفى داخل جهاز الكمبيوتر، ووجه مرعب يطاردہ فى كلِّ مكان، ويكون عليه أنْ يعتمدَ على نفسه لحلِّ هذہ المعضلات العجيبة.

«خارج الدائرة» لرانيا أمين

فى هذا الكتاب نقرأ عن فریدة وعبدالرحمن ونانسى وحسن وأصحابهم الذين تجمعهم الزمالة فى المدرسة من المرحلة الابتدائیة. وصلوا الآن إلى الصف الثانى الثانوى، وبلغوا سن النضج، لكنهم لا یزالون یكتشفون أشیاء جدیدة عن بعضهم وعن زملائهم فى المدرسة وعن أسرهم، والأهم من ذلك عن أنفسهم.

«الحياة الجديدة» لأورهان باموق

وتدور أحداث رواية «الحياة الجديدة»، فى القرن السابع عشر، يقع شاب إيطالى أسيرا فى يد الأتراك بعد أن تمَ الاستيلاء على السفينة التى تُقلُه من البندقية إلى نابولى. وعندما يُحقِق معه أحد الباشوات الأتراك، يتضح أن الإيطالى الأسير يملك معرفة بعلوم الفلك والطب، وهى العلوم التى يهتم بها الباشا التركى، فتنشأ لديه الرغبة فى التعرف أكثر على الحضارة الغربية من خلال أسيرە الإيطالى. عندئذٍ يتعاون الاثنان على صناعة العديد من الآلات الجديدة، وابتداع الحكايات المسلية للسلطان.

«القلعة البيضاء» لأورهان باموق

وهى رواية أورهان باموق الثالثة التى تُعد بداية طريقه نحو العالمية، حتى إن جريدة نيويورك تايمز كتبت عن المؤلف بعد صدور الرواية آنذاك «لقد ارتفع نجم جديد فى سماء الشرق». وفيها يغوص المؤلف عميقا فى ثنايا العلاقة التى جمعتِ الثقافتيْن الغربية والتركية، عبر قصص البطليْن ــ الأسير والباشا ــ وتَجْوَالهما فى شوارع إسطنبول؛ ليكتشف الاثنان تشابها غريبا فى شخصيتيْهما، يُعينهما على الإجابة عن سؤال مُفادُە: «لماذا أنا هو أنا؟».

مؤلفات توفيق الحكيم

«تحت شمس الفكر»

يعد واحدًا من كتب الحكيم المقالية الممتعة، جمع فيها طائفة مما كان يكتبه وينشرہ فى الصحف والمجلات، ثلاثينيات القرن الماضى؛ وانشغل فيها بمعالجة موضوع الهوية المصرية، وبحث عناصر الخلود والاستمرارية فى الحياة المصرية منذ الأزل.

«شمس النهار»

وتحكى المسرحية عن الأميرة شمس النهار، وهى أصغر من أختيها، ولها شخصية مختلفة عنهما والتى تريد أن تتزوج شخصًا يروقها فكره قبل أى شيء، ويخضع والدها لإرادتها للتوالى الأحداث.

«فن الأدب»

وعن الكتاب يقول «الحكيم»، «الأدب بغير فن رسول بغير جواد فى رحلة الخلود، والفن بغير أدب مطية سائبة بغير حمل ولا هدف، ولقد كان همى دائمًا محاولة الجمع بين الرسول وجوادہ، ولقد رأيت دائمًا الأدب مع الفن، والفن مع الأدب؛ لذا سميت هذا الكتاب «فن الأدب».

«أريد هذا الرجل» توفيق الحكيم

يتضمن 8 مسرحيات، كتب الحكيم كعنوان فرعى لكل منها أنها من وحى: «حرية المرأة ــ الصحافة والسياسة ــ السينما والدين ــ أخلاق الحرب ــ المال والحب ــ المعتقدات الشعبية ــ الأداة الحكومية ــ الحوادث الجارية».

«سلطان الظلام» توفيق الحكيم

صدر للمرة الأولى عام 1941، فى حمى اشتعال الحرب العالمية الثانية وما كانت تحمله من نذر دمار على البشرية كلها، ويتضمن 3 مقالات أراد بها الحكيم أن يحذر ويطرح التساؤل الذى ما زال صالحا للطرح حتى الآن: هل فى الإمكان حقا أن يمحق الإنسانيةَ ظلامٌ بعد هذا الشوط الذى قطعته فى سبيل النور؟ كما يتضمن الكتاب 3 مسرحيات قصيرة يدعو الحكيم من خلالها إلى ضرورة احترام القانون والحرية والديمقراطية فى مواجهة القوة والسيف والبطش.

«بجماليون» توفيق الحكيم

صدرت للمرة الأولى عام 1942، واستلهم فيها الحكيم الأسطورة اليونانية القديمة، بعد أن شاهد شريطا «من أشرطة السينما» عن مسرحية «بِجماليون» لبرنارد شو، وعبر حواريته المذهلة. تنتصر المسرحية لقيمة الفن الذى يبدعه بشرٌ فانون. إنها القيمة التى لخَصها أبولون فى المسرحية «روح بجماليون باقٍ ما بقى فنٌ على الأرض»؛ وكأن هذہ العبارة استشرافٌ لمصير بِجماليون الوشيك.

«ديوان صلاح عبدالصبور» الأشعار

يضم دواوين «الناس فى بلادى، وأقول لكم، أحلام الفارس القديم، تأملات فى زمن جريح، شجر الليل، الإبحار فى الذاكرة»، وجاءت المسرحيات تتضمن «مأساة الحلاج، مسافر ليل، الأميرة تنتظر، ليلى والمجنون، بعد أن يموت الملك».

«سلام مؤقت» لأمين حداد

يضم الديوان 46 قصيدة، وينقسم إلى جزأين: الأول بعنوان «زمن مر»، ويتضمن قصائد ذات صلة بثورة 25 يناير 2011، وأحداثها وأبطالها، والقسم الثانى بعنوان «الإنكار مش هيفيدك»، ويضم عدة قصائد تنتمى إلى أدب الاعترافات والمواجهة مع النفس.

«ديوان صلاح عبدالصبور» المسرحيات

يقول الدكتور جابر عصفور، «صلاح يتميز عن الجميع بمعُمق الرؤية الشعرية وشمولها. فتأملاته فى عوالم الإنسان والطبيعة وما بعد الطبيعة، فضلًا عن غنائياته ومسرحياته الشعرية تضعه فى الصف الأول من شعراء العالم المحدثين، وتحفر له مكانًا هو جدير به بحق بين الشعراء العالميين الذين تأثر بهم».

«رحيق العمر» لجلال أمين

بسرد غاية فى الإمتاع والتشويق والإنسانية والصدق، يحكى الأديب المخضرم جلال أمين، جزءا من سيرته الذاتية، وحياته فهو ابن للمفكر أحمد أمين، ووالدته سيدة بسيطة، ولديه من الأخوات ثمانية، تنقّل بين البلدان، ثم سفره لتحضير الدكتوراه، وزواجه من إنجليزية، والتعرف على الثقافة الغربية، ومصادقة الكثيرين، ووصوله إلى مناصب مختلفة، وكذلك لم يغفل الآراء الاقتصادية والاجتماعية والحديث عن الماركسية والاشتراكية، ورؤيته فى غزو الكويت، وأحداث 11 سبتمبر، ثم نهاية الكتاب مع فصل بعنوان «لماذا تخيب الآمال؟».

«يوم الإسلام» لأحمد أمين

يقول أحمد أمين، فى مقدمة هذا الكتاب: أردت أن أبين فى هذا الكتاب أصول الإسلام وما حدث له من أحداث، أفادته أحيانًا، وأضرته أحيانًا، وأبين فيه كيف كان يعامل غيره من أهل الأديان أيام عزه وسطوته، وكيف يعامله غيره أيام ضعفه ومحنته. واقتُرح علىَّ أن أسميه اسمًا يتناسب مع فجر الإسلام وضحاه، ففكرت طويلا ثم سميته «يوم الإسلام»، لاشتماله على الإسلام أصوله وعوارضه فى عصوره المختلفة إلى اليوم. وأهم غرض منه شيئان الأول: أن نتبين منه الإسلام فى جوهره، وأصوله وكيف كان، والثانى: أن كثيرًا من زعماء المسلمين أتعبوا أنفسهم فى بيان أسباب ضعف المسلمين، فرأيت أن خير وسيلة لمعرفة أسباب هذا الضعف الرجوع إلى التاريخ، فهو الذى يبين لنا ما حدث مما سبب ضعفه، وبذلك نضع أيدينا على الأسباب الحقيقية، حتى يمكن من يريد الإصلاح أن يعرف كيف يصلح.

«عربى بين ثقافتين» لزكى نجيب محمود

اختار المؤلف مجموعة من الزوايا التى تصلح للإطلال منها على مواضع اختلاف جذرية بين الثقافتين أدت إلى مذاقين مختلفين لحياة الإنسان. وذلك تمهيدًا للنظر من جديد نظرة فاحصة، فربما تبين أن ما حسبناه اختلافا يضرب إلى الجذور ويستحيل على المصالحة والتوفيق، إنما هو فى حقيقته أكثر مرونة مما حسبنا؛ بحيث يصبح فى حدود المستطاع أن نقترح صيغة تجمع الطرفين دون تضحية بما هو أساسى وجوهرى فى كل من الطرفين.

«تقارير السيدة راء» لرضوى عاشور

إنها بحيرة، فى زمان قديم كان الشاعر الرومانسى يصور نفسه جالسا على ضفافها، خلفه، أو ربما فى جانب من المكان، صفصافة حلت أغصانها كضفائر امرأة حزينة، يحدق فى ماء البحيرة فيرى وجه نرجس على صفحتها جميلا وبائسا ويطابق وجهه، فيشغله وجهه، يشفق على روحه، يتمتم: من يرثى لك يا مسكين؟ ثم يبدأ مرثيته.

«أطلس الأطفال المصور»

ما هى الخرائط؟ أين يقع أعلى جبال العالم ارتفاعا؟ أين تبدأ الأنهار وأين تنتهي؟ ما هو أسرع حيوان؟ وما هو أطول نهر؟ أين تنمو الغابات المطيرة؟

هذا الأطلس يجيب عن كل هذه الأسئلة وكثير غيرها، ومن خلال الخرائط الرائعة المزدحمة جدا بالتفاصيل المثيرة والصور البديعة يمكنك التعرف على القارات ومواقع الدول عليها وعلى التضاريس المختلفة، كما يمكنك التعرف على سكان وحيوانات ونباتات كل منطقة.

«يقول المثل العربى» لأحمد سويلم

مجموعة من الأمثال العربية الجميلة اختارها الشاعر أحمد سويلم لتتناسب مع تجارب طفل اليوم وواقعه، ثم قام بشرحها شرحا مبسطا من خلال ما أبدعه من أبيات شعرية لا تخلو من ظرف وطرافة ليكون هذا الكتاب بمثابة مدخل لعالم الشعر وأيضا لتراثنا من الطبائع والمفاهيم والقيم الأصيلة. وتضيف رسوم وتعليقات الفنان وليد طاهر روحا من الدعابة المحببة من قبل الأطفال.

«كان زمان.. أبواب مصرية» و«كان زمان.. مناظر مصرية»

من رسوم حلمى التونى

كما يدّخر الناسُ المالَ لينفعهم فى مستقبلهم، تَدَّخِر الشُّعوب مدّخرات من نوع آخر غير المال.. فهم يدخرون العادات والتقاليد التى يمارسها الجميع ويشترك فيها كل الناس، فتجمع بينهم، وتجعلهم شَعْبًا أو أمَّة. ويصبح لهذە الأمة ثروة من المعْرِفة والتجارب نسمِّيها «ذاكِرة الأمَّة».

وهذە «الذاكرة» تتكون من تاريخ وأحداث، وأيضًا من أشياء ومناسبات وممارسات يشترك فيها الجميع. هذە الذاكرة الشعبية تتعرض فى الأزمنة الحديثة للضعف والنسيان، سواء باختفاء المناسبات، أو عدم الاهتمام بها مع ظهور الاختراعات الحديثة ومعها العادات الجديدة.

وهذا الكتاب يحاول رصد وتسجيل بعض هذە العادات والأشياء التى كنا نستعملها، أو يستعملها آباؤنا وكانت جزءًا من حياتهم اليومية وأفراحهم وسعادتهم، وثروة ذكرياتهم التى تُشَكِّل ملامِح مجتمعهم وملامح هَويَّتِهم.

«رحلة الصعود والهبوط» لسعيد سالم

تتناول الرواية قصة «حلمى»، الرجل الذى يؤمن بأن منحنى صعودہ لابد أن يكون خطا مستقيمًا، ناسيًا أن كُلَ صعود يعقبه هبوط أو سقوط بحكم سُنَّة الحياة وقوانين الطبيعة وتقلب أحوال الدنيا وأحداث الدهر.

«جنازة جديدة لعماد حمدى» لوحيد الطويلة

تنقلك رواية «جنازة جديدة لعماد حمدى» إلى عوالم سُفلية غامضة مع فنان مجنون تصادَف أنه ضابط شرطة. عالم غرائبى من القتلة والمخبرين والبلطجية ومُسجّلات الآداب وعُشاق البذلة الرسمية.

«غموض فى مصر القديمة» مجموعة كُتاب

يضم هذا الكتاب 20 قصة فائزة فى مسابقة القصة القصيرة التى نظمتها مبادرة (آى ريد) ــ لإعادة إحياء القراءة ــ تحت عنوان «غموض فى مصر القديمة»؛ حيث تدور أحداث جميع القصص فى أزمنة الفراعنة وسط حالة من الغموض والسحر والخيال. تحملنا القصص العشرون إلى عالم ساحر.

«اعرف جسمك.. ينقص وزنك» لعمرو عبدالمنعم

قارئ هذا الكتاب سيجد أن الحياة بدون دايت ليست فقط عنوانًا، إنما هى أسلوب حياة يمكن الوصول إليه، إذ يرفع الدكتور عمرو عبدالمنعم، الغطاء عن أحد عشر سببًا تمثل عائقًا خفيًّا أمام نزول الوزن، وبمعرفة هذہ الأسباب وأصولها العلمية يصبح الوصول إلى وزن مناسب وصحة جيدة حقيقة واقعية وليس خيالًا أدمنه البعض؛ لأنه يشعرهم بسعادة زائفة مؤقتة ثم ينتهى بهم إلى خيبة الأمل.

«الحياة على كرسى متحرك» لجارى كارب

هذا الكتاب لا نظير له باللغة العربية، ودليل لا غِنى عنه لأولئك القادرين باختلاف ممن يستخدمون الكرسى المتحرك فى حياتهم اليومية، وكذلك لذويهم وأُسَرهم وأصدقائهم؛ حيث يقدم معلومات وإرشادات دقيقة ومُفيدة عن موضوعات تهمهم، مثل: كيفية اختيار الكرسى المناسب، وترتيب مكان السكن والعمل لتسهيل الحركة، والتعايش بشكل صحى مع الإعاقة الحركية، والتأقلم النفسى والجسمانى مع الحياة على كرسى مُتحرك بعد إعادة التأهيل.

«حول العالم فى 80 يوما» لجول فيرن ترجمة ليلى الراعى

مل أدبى شائق، يكشف تفاصيل معرفية هامة، فى إطار أدبى مدهش، من خلال عرض رحلة البطل السيد «فيلياس فوج» حول العالم فى ثمانين يومًا، بادئًا من لندن، ومنتهيًا إليها، بصحبة خادمه «باسبارتو» فى نص أدبى يكشف الكثير من سمات الشخصية الإنجليزية المنضبطة، مقارنًا إياها بالشخصية الأمريكية البراجماتية فى أطوار نشأة أمريكا فى هذا الوقت (بدايات القرن التاسع عشر).