ينظم معرض القاهرة للكتاب فى دورته الـ51 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، حفل توزيع جوائز معرض الكتاب والإعلان عن أسماء الفائزين، اليوم الجمعة، فى الساعة الثالثة والنصف عصرا بقاعة المسرح.

وكانت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، قد أعلنت عن فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة للكتاب فى ديسمبر الماضى، وتمنح الهيئة المصرية العامة للكتاب جائزة قدرها عشرة آلاف جنيه فى كل فرع من فروع المسابقة العشرة وهى "الرواية – القصة القصيرة – شعر الفصحى – شعر العامية – المسرح – النقد الأدبى – كتاب عن إفريقيا (دراسات) – الفنون – الطفل – الكتاب العلمى"، وجائزة الكتاب الأول للشباب تحت سن 35 عاما وقيمتها 5 آلاف جنيه.

وتمنح جائزة التراث مناصفة بين هيئة الكتاب مناصفة مع دار الكتب، وجائزتى أفضل كتاب مترجم وأفضل كتاب مترجم للطفل وتمنحهما هيئة الكتاب مناصفة مع المركز القومى للترجمة، بالإضافة إلى جائزة أفضل ناشر وتمنح مناصفة بين هيئة الكتاب واتحاد الناشرين المصريين.