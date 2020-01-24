ضبط محال تجارية مخالفة بدون ترخيص بوحدات سكنية بالروضة في مطروح

قال اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسي مطروح،إنه تم تنظيم حملة مكبرة علي عمارات الروضة ،تمكنت من التحفظ علي معدات وأدوات بناء لإحدى الوحدات السكنية بالدور الأرضي وتحويلها لمحلات تجارية بالمخالفة للقانون تحت إشراف إدارة تحسين البيئة، وبمشاركة شرطة المرافق والإدارات المعنية بمجلس المدينة.



وأوضح المعداوي بإنه أثناء المرور اليومي للحملات المكبرة على منطقة الروضة، تبين وجود تغيير في وحدة سكنية بالدور الأرضي يقوم صاحبها بعمل محلات بدون ترخيص، وعقب تقنين الإجراءات، تم التحفظ على معدات البناء، وتحرير مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب الوحدة السكنية.



وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، بأن الحملات المكبرة مستمرة لضمان تحقيق الالتزام ،وفرض الانضباط بالشارع للحفاظ علي الشكل الحضاري للمدينة.



وناشد رئيس المدينة المواطنين بعدم البناء بدون ترخيص بالمخالفة للقانون للحفاظ على المظهر والشكل السياحي للمدينة.