رئيس سنغافورة يؤكد استعداد بلاده للتعامل مع فيروس كورونا الجديد

أكد رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج أن بلاده مستعدة جيدا للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، مشيرا إلى أن هذا الفيروس لا يبدو مميتا مثلما كان الحال مع متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد "سارس" في عام 2003.

وقال لي هسين لونج - في خطاب سنوي بمناسبة العام الصيني الجديد، وفقا لقناة (روسيا اليوم) - "نحن مستعدون جيدا لأننا كنا نتأهب لمثل هذا الموقف منذ تعاملنا مع سارس في 2003".

وكانت سنغافورة أعلنت، أمس، اكتشاف أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، والتي ظهرت في الصين، وقالت إن حالة أخرى أظهرت التحاليل الأولية إصابتها بهذا المرض.

جدير بالذكر أن سنغافورة شهدت 33 حالة وفاة بفيروس سارس، مما جعلها واحدة من أكثر الدول تضررا خارج الصين.